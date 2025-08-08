Bolsa mexicana avanza por cuarta jornada consecutiva y perfila avance semanal de 2.5%

Las bolsas de valores de México muestran ligeros cambios la mañana de este viernes. Los índices accionarios locales suben, en un inicio de sesión errático, perfilando una cuarta jornada consecutiva de ganancias y sin grandes referencias económicas en la agenda.

El índice índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.15% a 58,345.84 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.04% hasta 1,170.61.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan las acciones de las mineras, con Peñoles ganando 2.15% a 589.53 pesos, y Grupo México subiendo 1.55% a 123.42. Les sigue Alsea, con 0.88% más a 57.20 pesos.

El índice referencia S&P/BMV IPC acumula cuatro sesiones consecutivas con ganancias y perfila un avance semanal de 2.53%; este movimiento acumulado impulsa su avance en lo que va del año a cerca de 18 por ciento.

"Consideramos que la recuperación del S&P/BMV IPC prevalezca, después de superar el nivel psicológico de 58,000 puntos. La próxima resistencia que podría enfrenar se ubica en 59,000 enteros y el nivel de apoyo está ubicado en 57,390", explicó Análisis Banorte.