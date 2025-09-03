La Bolsa mexicana alcanza nuevo máximo pero cierra a la baja

El mercado de valores mexicano terminó por virar a la baja al final de la jornada del miércoles, luego de conocer algunos datos económicos y como pausa a una tendencia positiva que ha traído consigo máximos.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió 0.16% a 59,651.57 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, el índice más representativo de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 0.23% para ubicarse en 1,193.43 enteros.

En las primeras operaciones del dia el S&P/BMV IPC alcanzó otro máximo, ubicándose en 60,120.44 unidades.

Los indicadores cedieron terreno por primera vez en tres días. Particularmente el IPC viene de renovar máximo histórico el martes.

El mercado asimiló que la confianza del consumidor en México subió en agosto para alcanzar su mayor nivel en lo que va del año.

Del lado estadounidense las ofertas laborales quedaron debajo de lo previsto. Por otro lado, el gobierno de México anunció que renovó un acuerdo con empresarios gasolineros para seguir fijando precios máximos a los combustibles automotrices en el país, con la intención de evitar sobreprecios para los consumidores.

Además, trascendió en la jornada que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron trabajar de manera conjunta en desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada en materia de seguridad, en el marco de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense.

En el apartado corporativo la aerolínea Volaris incrementó en agosto su tráfico total por octavo mes seguido y a su mejor ritmo en tres meses. En tanto, CIBanco podría no vender su negocio bancario, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los inversionistas continúan atentos a temas como el panorama comercial estadounidense y tensiones geopolíticas, así como el futuro de la autonomía de la Reserva Federal.

Al final de la sesión el conglomerado de consumo y comercio FEMSA, su filial embotelladora KOF y el conglomerado industrial y comercial Grupo Carso presentaron las mayores bajas de la jornada.