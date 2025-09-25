BMV cierra con pocos cambios; acciones de Grupo México suben con fuerza por segundo día

Las bolsas de valores de México cerraron con ligeros cambios las negociaciones de este jueves. Los índices locales permanecieron prácticamente estables, en una sesión marcada por datos económicos sólidos en Estados Unidos y un recorte a las tasas de interés locales.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.06% a 61,945.04 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.12% con 1.237,01 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia se observaron desempeños dispares. Las acciones de Grupo México encabezaron las ganancias, con 2.97% a 147.23 pesos, extendiendo un movimiento de más de 4% ayer. En las pérdidas destacó Genomma Lab, con 4.30% a 18.01 pesos.

Este jueves se conocieron indicadores económicos sólidos estadounidenses que moderaron las apuestas por un ciclo de recortes a la tasa de interés de la Reserva Federal. En México, por su parte, los inversionistas asimilaron un recorte a la tasa de interés del Banxico