BlackRock insta a los inversores a diversificar sus posiciones ante las fluctuaciones del mercado

El equipo ⁠de fondos de cobertura de BlackRock insta a los inversores a diversificar su ⁠exposición entre múltiples estrategias de fondos de cobertura, ya que las perturbaciones relacionadas con la inteligencia artificial y la geopolítica aceleran las oscilaciones del mercado, generando ganadores y perdedores en distintos momentos.

Los inversores deberían ⁠exigir claridad sobre qué es lo ⁠que realmente impulsa la rentabilidad de los fondos de cobertura y dónde podría estar aumentando el riesgo correlacionado en sus carteras, dijo BlackRock en su informe "Perspectivas de los Fondos de Inversión para la Primavera" publicado este miércoles.

Se trata de la gestora de activos más grande del mundo, con aproximadamente 14 billones de dólares bajo gestión.

"Las exposiciones solapadas y el uso del apalancamiento en todas las plataformas merecen un seguimiento minucioso, especialmente en segmentos donde la saturación puede amplificar tanto la volatilidad como el riesgo de liquidación", señaló BlackRock en su informe, haciendo hincapié en el crecimiento de las plataformas de fondos de inversión multiestrategia.

Los fondos de cobertura globales se enfrentaron el mes pasado a sus peores caídas mensuales en más de cuatro años, según varias de las principales corredurías de Wall Street, ya que la volatilidad desencadenada por la guerra de Irán golpeó duramente a los mercados de acciones y bonos.

Varias estrategias se vieron afectadas en el primer trimestre tras un 2025 espectacular. Los fondos respondieron a la volatilidad retirándose, vendiendo acciones por cuarto mes consecutivo y al ritmo más rápido en 13 años, según un estudio de Goldman Sachs.

Los inversores deberían someter a pruebas de estrés el comportamiento de sus inversiones en fondos de cobertura en relación con el resto de su cartera, ⁠señaló BlackRock en su informe.

Deberían recoger beneficios de las posiciones ⁠más arriesgadas y buscar un fondo de ⁠inversión que genere rendimientos idiosincrásicos independientemente de si los mercados suben o bajan, añadió.

Las clases de activos que solían ⁠funcionar como activos de refugio, como los bonos a largo plazo y el oro, no han funcionado este año como antes, señaló BlackRock.

Desde el inicio de la guerra, los rendimientos de los bonos del Estado se han disparado, ya que la subida del precio del petróleo ha avivado los temores de inflación, mientras que el oro, que se ha disparado en los últimos años, se ha utilizado para compensar las pérdidas de los inversores en otros activos, según los analistas.