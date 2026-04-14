Oro y plata suben por caída del dólar y esperanza de reanudación de negociaciones EU-Irán

El oro subió este ⁠martes, recuperándose del mínimo de casi una semana alcanzado en la rueda previa, ya que las esperanzas de una resolución del conflicto con ⁠Irán ejercieron presión sobre el dólar ⁠y empujaron a la baja los precios del petróleo, aliviando las preocupaciones sobre la inflación.

A las 15:35 GMT, el oro al contado mejoraba un 1.5% a 4,808.69 dólares por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en junio avanzaban un 1.4% a 4,833.10 dólares.

Los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán podrían regresar a Islamabad a finales de esta semana, informaron el martes cinco fuentes, días después de que las conversaciones entre ambos países concluyeran sin avances.

"La dirección del mercado del oro dependerá de cómo vayan las conversaciones en Pakistán y de qué tipo de avances se logren de cara al fin de semana. Si vemos noticias positivas, los metales seguirán subiendo", afirmó Bob Haberkorn, estratega senior de mercado de RJO Futures.

El dólar caía, abaratando el lingote -cotizado en el billete verde- para los tenedores de otras divisas.

Los precios del crudo también bajaban, ya que ⁠las preocupaciones sobre los riesgos de suministro ⁠se veían aliviadas por los indicios ⁠de posibles conversaciones para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e ⁠Irán.

Datos mostraron que los precios al productor de Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en marzo, ya que el costo de los servicios se mantuvo sin cambios, pero el aumento de los precios de la energía debido a la guerra con Irán estaba avivando las presiones inflacionarias.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un ⁠4.7%, a 79.12 dólares por onza; el platino ganaba un 0.9%, a 2,088.13 dólares; y el paladio bajaba 0.2%, a 1,571.02 dólares.