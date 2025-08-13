Bitcoin vuelve a máximo histórico en la tarde de este miércoles

El bitcoin llegó a un nuevo récord en el mercado. Por la tarde del miércoles el precio de la mayor criptomoneda alcanzó los 124,436.8 dólares, impulsado por expectativas de recortes de la tasa de interés de la Reserva Federal.

Dicho incremento en la cotización del bitcoin se traduce un alza de 3.34 por ciento. En el caso de Ethereum cotiza en 4,723.90 dólares por unidad y es un alza de 2.32 por ciento.

El ascenso de las criptodivisas se da luego del informe del Índice de Precio al Consumidor en Estados Unidos de julio, el cual obtuvo que la inflación se mantuvo en un 2.7% interanual, sin cambios con respecto a junio y por debajo del 2.8% previsto.

Las entradas a los ETF de Bitcoin y Ether al contado también han captado la atención de los inversionistas han contribuido al sentimiento alcista presente en todo el mercado.

Entre los ETF que presentan un alza durante el mercado electronico, se encuentra ARK 21Shares Bitcoin escala 0.82%, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund con 0.80%, seguido por ARK 21Shares Bitcoin con 0.79 por ciento.