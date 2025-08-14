El bitcoin bate un nuevo récord gracias a las apuestas de relajación de la Fed: ¿A cuánto cotiza?

El bitcoin alcanzaba un máximo histórico este jueves, en un momento en que las crecientes expectativas de una política monetaria más laxa por parte de la Reserva Federal se sumaron a los vientos favorables de las reformas financieras anunciadas recientemente.

El mayor criptoactivo del mundo por capitalización bursátil subía hasta un 0.9%, hasta los 124,002.49 dólares, en las primeras operaciones asiáticas, superando su anterior máximo alcanzado en julio. La segunda mayor criptomoneda, el éter , alcanzaba los 4,780.04 dólares, su nivel más alto desde finales de 2021.

El repunte de bitcóin está siendo impulsado por la creciente certeza de los recortes de tipos de la Fed, la compra institucional sostenida y los movimientos del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para facilitar la inversión en criptoactivos, dijo el analista de mercado de IG Tony Sycamore.

"Técnicamente, una ruptura sostenida por encima de 125,000 dólares podría impulsar al BTC a 150,000 dólares", escribió en una nota.

El bitcoin ha subido casi 32% en lo que va de 2025 gracias a las victorias regulatorias para el sector tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. Trump se ha autodenominado el "criptopresidente" y su familia ha hecho una serie de incursiones en el sector durante el último año.

Gráfico EE

Una orden ejecutiva de la semana pasada allanó el camino para permitir los criptoactivos en los fondos de jubilación 401 (k), lo que pone de relieve un entorno regulatorio cada vez más favorable en Estados Unidos.

Las criptomonedas se han anotado múltiples victorias regulatorias en EU a lo largo de 2025, incluida la aprobación de la normativa sobre criptomonedas estables y la medida del regulador de valores de EU de revisar la normativa para dar cabida a esta clase de activos.

El auge de bitcoin también ha provocado un repunte más amplio en la clase de activos en los últimos meses, pese a los temblores causados por las políticas arancelarias de amplio alcance de Trump.

Según datos de CoinMarketCap, la capitalización bursátil global del sector de las criptomonedas se ha disparado hasta superar los 4.18 billones de dólares, frente a los 2.5 billones de noviembre de 2024, cuando Trump ganó las elecciones presidenciales.

El último impulso a la adopción de criptomonedas en Estados Unidos llegó el jueves de la semana pasada a través de una orden ejecutiva que facilitaría el acceso a esta clase de activos en las cuentas de jubilación 401(k).

La orden ejecutiva también podría ayudar a gestores de activos como BlackRock y Fidelity, que gestionan fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en iglés) de criptomonedas.

El impulso de las criptomonedas en las cuentas de ahorro para la jubilación también puede estar salpicado de riesgos, mientras la clase de activos tiende a experimentar mucha más volatilidad que las acciones y los bonos, en los que los gestores de activos solían confiar para este tipo de cuentas.