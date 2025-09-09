Anglo American y Teck se fusionan para crear un nuevo gigante del cobre

El gigante minero británico Anglo American y la compañía canadiense Teck Resources anunciaron este martes un acuerdo de fusión que crearía Anglo Teck, un mastodonte del sector del cobre y otros minerales clave, valorado en más de 50,000 millones de dólares.

Esta transacción, la mayor operación de fusión del sector en años, reúne a dos empresas que recientemente rechazaron intentos de adquisición por parte de sus competidores.

El nuevo grupo "será uno de los mayores productores mundiales de cobre", destacaron en un comunicado ambas compañías, que esperan cerrar la operación de aquí a 12 o 18 meses, dependiendo de los obstáculos regulatorios.

La nueva entidad cotizará principalmente en Londres pero tendrá su sede mundial en Vancouver, en el oeste de Canadá. Los accionistas de Anglo American poseerán alrededor del 62.4% de la empresa y los de Teck, cerca del 3.6 por ciento.

La acción de Anglo American se disparó más de un 8% al inicio de la sesión del martes, colocando al grupo a la cabeza del índice de referencia FTSE 100 de la Bolsa de Londres.

"Tenemos la oportunidad única de reunir dos sociedades mineras muy reputadas, cuyas carteras y necesidades son profundamente complementarias, y que comparten valores comunes", declaró Duncan Wanblad, director general de Anglo American, que se pondrá al frente de la nueva empresa.

El director general de Teck, Jonathan Price, será su adjunto.

Price destacó que esta fusión "creará una empresa líder mundial en minerales críticos".

Según las compañías, la fusión les permitirá lograr ahorros de aproximadamente 800 millones de dólares al año.

La demanda de cobre se ha disparado en los últimos años, ya que es un recurso clave para la transición energética (paneles solares, aerogeneradores, baterías para vehículos eléctricos), pero también debido al auge de la inteligencia artificial y los centros de datos.

"Posibilidades de crecimiento"

"El grupo fusionado está bien posicionado para beneficiarse de la demanda estructural relacionada con la electrificación y la transición energética", reconoce Matt Britzman, analista de Hargreaves Lansdown.

Pero "el verdadero desafío radica en las posibilidades de crecimiento" con los proyectos de desarrollo en el continente americano, añade Britzman.

Sudamérica, especialmente Chile y Perú, concentran algunas de las mayores reservas de cobre del planeta y Chile es el mayor productor mundial del metal rojo, con un 24.5% del total global.

Además de los activos relacionados con el cobre, el nuevo grupo desarrollará actividades en los sectores del mineral de hierro, el zinc y los fertilizantes.

Anglo American, fundada en 1917 en Sudáfrica por el industrial de origen alemán Ernest Oppenheimer, es hoy una de las mayores compañías mineras del mundo, cotizada tanto en Londres, donde tiene su sede, como en Johannesburgo.

En 2024, Anglo American rechazó una oferta pública de adquisición (OPA) de varias decenas de miles de millones de dólares por parte de su rival australiano BHP, que buscaba crear un gigante del cobre.

Al mismo tiempo, el grupo presentó un proyecto de escisión de varias de sus actividades, entre ellas el carbón para la metalurgia, así como el platino y los diamantes en Sudáfrica, con el objetivo de centrarse en el cobre, el mineral de hierro de alta calidad y los fertilizantes.

Teck, por su parte, fue objeto de una oferta de fusión por parte del gigante suizo del comercio de materias primas, Glencore, en 2023.