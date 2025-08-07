América Móvil registra máximos de 2 años tras rumor venta AT&T México

América Móvil, el mayor operador de telecomunicaciones de México, subió 5.1% en la Bolsa Mexicana de Valores en un día en el que, de acuerdo con reportes periodísticos, su principal rival en telefonía móvil, AT&T México, podría ser objeto de una venta.

De esta manera las acciones de la empresa que también opera en América Latina y Europa alcanzaban un precio de 17.7 pesos, por lo que se encamina a cerrar en su mejor nivel desde agosto de 2023.

Bloomberg reportó que AT&T Inc. está trabajando en la venta de su unidad en México en una operación que podría superar los dos mil millones de dólares.

Las negociaciones para concretar la operación están en curso, aunque aún no hay una decisión definitiva al respecto, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto consultadas por Bloomberg.

AT&T México fue consultada por Infosel tras este reporte, no obstante, un vocero dijo que no comentarían sobre rumores.

Si bien no hay nada concreto, para muchos hace sentido que los grandes operadores de telecomunicaciones móviles que han buscado desafiar a Telcel busquen salir del país, tras una década de intentos por mejorar la competencia.

Telefónica México, el tercer operador más grande, también está en la búsqueda de comprador.