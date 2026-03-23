Acciones de Volaris toman vuelo tras su reingreso al índice S&P/BMV IPC

Las acciones de la aerolínea mexicana Volaris que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suben en la jornada de este lunes, luego de su reingreso al principal índice, el S&P/BMV IPC.

La aerolínea toma el lugar de Becle, el mayor productor de tequila del mundo, que salió de la muestra tras este ajuste.

Los títulos de Volaris suben 3.26% y cotizan en 12.98 pesos cada uno, con lo que se encamina a finalizar una racha negativa de tres jornadas con pérdidas.

Por su parte, Becle apunta un descenso de 0.13% y se vende en 15.06 pesos por acción, y se perfilan a notar su cuarto sesión a la baja, acumulando una caída de 2.27 por ciento.

En lo que va del presente año, ambas emisoras registran un retorno negativo de 18.63% para Volaris y de 18.28% para la tequilera.

Este rebalanceo semestral realizado por S&P Dow Jones Indices, es basado en la liquidez y operatividad de las emisoras.

La aerolínea regresa a este "club bursátil" de las 35 empresas más importantes de México exactamente dos años después de haber salido el 18 de marzo de 2024.

En aquel momento, la aerolínea fue dada de baja debido a una disminución en su valor de capitalización flotante y niveles de liquidez, siendo sustituida por el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).