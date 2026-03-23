Bolsa mexicana inicia la semana con avances por mejor sentimiento en el mercado

Las bolsas de valores de México negocian con avances en la sesión de inicio de semana. Los índices locales suben en línea con sus pares del exterior, gracias a un mejor sentimiento en los mercados tras un anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.65% a 64,553.82 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.63% a 1,284.35 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Trump escribió en su plataforma Truth Social este lunes que los planes para atacar las centrales eléctricas de Irán serían aplazados, ya que las conversaciones con el gobierno de ese país han sido "muy buenas y productivas" estos últimos dos días para buscar una solución.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores negocian con avances. Los títulos de Cemex sobresalen, con un avance de 4.22% a 18.76 pesos, seguidos por los de la minera Grupo México, con 3.47% a 179.22 pesos y GCC, con 2.67% en 178.95 pesos.