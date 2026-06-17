Siete Magnificas perdieron 543,415 millones dólares en solo un día en Bolsa

Las empresas tecnológicas que cotizan en Wall Street conocidas como las Siete Magníficas: Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla, NVIDIA y Alphabet, registraron una pérdida acumulada de 543,415 millones dólares en valor de capitalización durante la jornada de este miércoles.

Las acciones de estas siete empresas de gran capitalización cayeron debido a las proyecciones de la Reserva Federal (Fed), que sorprendieron a los inversionistas al insinuar la necesidad de un alza en las tasas de interés más adelante en el año para combatir la inflación.

Aunque la Fed mantuvo las tasas sin cambios en su reunión de junio, el cambio en las perspectivas del banco central estadounidense provocó un fuerte incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo cual reduce el atractivo de las acciones tecnológicas.

Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, afirmó que el debut de Kevin Warsh al frente de la Fed trajo un mensaje ‘beligerante’.

“El nuevo Gráfico de Puntos (Dot Plot) reveló que la mitad de los miembros del FOMC prevén al menos una subida de tasas adicional este año, eliminando la esperanza de recortes próximos”, aseveró.

Agregó que la Fed revisó al alza sus proyecciones de inflación para 2026 y postergó el retorno a la meta del 2% hasta el 2028, debido a choques energéticos en Medio Oriente.

“Las tasas de interés elevadas por más tiempo suelen reducir el valor presente de las ganancias futuras de las empresas de crecimiento, como las tecnológicas”, comentó.

“Aunque la demanda de IA es clara, Warsh señaló que aún prevalece incertidumbre sobre su impacto real en la productividad y la oferta. Esto ocurre en un contexto donde los fondos de cobertura tenían una exposición extrema al sector (22% de sus portafolios), lo que los hace vulnerables a cualquier cambio de narrativa”, dijo la experta.

“El mercado bursátil estadounidense registró un cierre en terreno negativo, presionado por el ajuste posterior a la primera decisión de la Fed bajo el liderazgo de Kevin Warsh. El banco central mantuvo la tasa sin cambios en 3.75%, decisión ampliamente esperada por el mercado; sin embargo, la reacción se concentró en la diferencia entre el mensaje de la Fed y la lectura de los inversionistas”, destacaron analistas de Actinver.

Añadieron que, mientras las proyecciones oficiales mostraron una división entre mantener la tasa estable o realizar bajas hacia adelante, el mercado incorporó con mayor fuerza la posibilidad de un incremento hacia finales de este año. “Esto generó presión en las tasas de corto plazo y en el mercado accionario durante la sesión”.

Pérdidas millonarias

La mayor perdida en valor de capitalización fue registrada por Alphabet, la matriz de Google, que apuntó un descenso de 112,108 millones de dólares en valor de mercado para cerrar en 4.3 billones de dólares. Sus papeles mostraron un descenso de 2.53% y cotizan en 363.79 dólares.

La segunda que más perdió fue Microsoft, la desarrolladora de software, con 110,832 millones de dólares a 2.8 billones y sus títulos retrocedieron 3.80% a 378.85 dólares.

Le siguió muy de cerca la principal plataforma de comercio electrónico, Amazon, que presentó un descenso en su valor de capitalización de 91,435 millones de dólares para cerrar la jornada en 2.55 billones de dólares; sus papeles cayeron 3.48% y se vendieron en 237.44 dólares cada uno.

En cuarta posición, Meta Platforms, antes Facebook, borró 82,829 millones de dólares de valor de mercado para llegar a 1.44 billones de dólares y sus acciones descendieron 5.45% a 567.49 dólares.

Por su parte, NVIDIA, la principal desarrolladora de chips para inteligencia artificial (IA), borró 66,792 millones de dólares en su valor de capitalización bursátil, para totalizar en 4.9 billones. Sus papeles fueron menores en 1.33% a 204.65 dólares ayer.

El fabricante de los iPhone, Apple, borró 48,321 millones de dólares en capitalización bursátil para llegar hasta los 4.36 billones. Sus acciones cayeron 1.10% y se venden a 295.95 dólares por unidad.

El fabricante de automóviles eléctricos, Tesla, perdió 31,097 millones de dólares y su valor de mercado se ubicó en 1.48 billones de dólares. Sus acciones retrocedieron 2.05% a 396.38 dólares.

El fondo cotizado en Bolsa (ETF) Roundhill Magnificent Seven cayó 2.83% a 64.54 unidades. El ETF busca obtener exposición a las Siete Magníficas.