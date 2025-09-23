Lectura 1:00 min
Acciones de Grupo México Transportes lideran ganancias en la BMV
Las acciones de Grupo México Transportes (GMXT) lideran este martes las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Las acciones de Grupo México Transportes (GMXT) lideran este martes las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Sus papeles subían 7.48% hasta los 35.35 pesos cada una, a media sesión. Se trata de su mejor nivel desde el pasado 3 de junio.
Te puede interesar
Esta subida de hoy, se dio luego de que la empresa lanzó su Oferta Pública de Adquisición para llevar a cabo el desliste de sus acciones en la BMV.
Este martes GMXT lanzó una OPA de hasta 390.9 millones de acciones, un equivalente al 8.95% de su capital social en circulación para cancelar su inscripción en el Registro Nacional de Valores (RNV) y su cotización en la BMV.
El precio ofrecido de 35.99 pesos por acción ofrecía un premio de 9.4% respecto al cierre bursátil del 22 de septiembre.
El monto máximo a desembolsar es de hasta 14,068 millones de pesos.