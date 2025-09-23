Bolsa mexicana extiende el repunte y se acerca a la zona de máximos históricos

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este martes. Los índices accionarios locales suben por segundo día, extendiendo un sólido repunte de ayer, que interrumpió una racha bajista y los ubica de nuevo cerca de la zona de máximos récord.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, gana 0.17% a 62,107.95 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.18% al nivel de 1,243.56 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Los títulos de Orbia Advance lideran los avances, con 1.79% más a 16.46 pesos, seguidos por los del conglomerado Alfa, con 1.71% a 14.85 pesos, y BanBajío, con 1.45% a 47.68 pesos.

"Ayer el S&P/BMV IPC interrumpió tres días consecutivos cerrando a la baja. Consideramos que la presión de alza prevalezca, la superación del psicológico de 62,000 enteros establecerá una señal favorable", afirmaron los expertos de Banorte en una nota de análisis para clientes.

Los inversionistas esperan un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En el aspecto local, estudian el dato de ventas minoristas, que aumentó un poco (0.1%) en julio, además del desempeño del IGAE, que se contrajo más de lo previsto en el mismo mes.