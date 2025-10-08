Acciones de Dell suben más de 9% en el Nasdaq

Las acciones de la empresa de hardware informático y soluciones tecnológicas Dell subieron 9.05% el miércoles en Nasdaq, después de que la empresa mejorara sus perspectivas financieras a largo plazo, citando la fuerte demanda de su hardware de inteligencia artificial (IA).

Dell elevó su objetivo de crecimiento anual de ingresos previsto a un rango de entre el 7 el 9%, frente a su previsión anterior del 3 al 4 por ciento.

La empresa también casi duplicó su objetivo de crecimiento anual de las ganancias diluidas por acción no ajustadas a los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) hasta el 15% o más.

Gran interés

Según el director ejecutivo de Dell, Michael Dell, los clientes mostraron un gran interés por los productos y servicios relacionados con la IA de la empresa.

Además de estas noticias positivas, la empresa amplió su compromiso de aumentar su dividendo trimestral en un 10% o más cada año hasta el ejercicio fiscal 2030.

Tras el anuncio, los analistas de empresas como JPMorgan y Citi elevaron sus objetivos de precio para las acciones. Los objetivos a largo plazo actualizados de Dell Technologies respaldan un crecimiento de ingresos "más sólido" en los próximos años, afirmó UBS.

Dell ha subido 40.4% desde principios de año y, con un precio de 163.58 dólares por acción, ha alcanzado un nuevo máximo en 52 semanas.

Los inversionistas que compraron acciones de Dell por valor de 1,000 dólares hace cinco años tendrían ahora una inversión valorada en 2,382 dólares.