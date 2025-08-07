Acciones de Apple se disparan en Nasdaq por segundo día consecutivo

Las acciones de Apple subieron 3.18% el jueves en el Nasdaq, a 220.03 dólares cada una, un día despupes de que el director ejecutivo Tim Cook anunciara otra inversión de 100,000 millones de dólares para construir una fábrica en Estados Unidos.

El precio de las acciones del gigante tecnológico también se está viendo impulsado por la noticia de que TSMC quedará exenta del nuevo arancel del 100% sobre los chips extranjeros.

El nuevo anuncio eleva el compromiso total de inversión en infraestructura nacional de la empresa a 600,000 millones de dólares y representa un paso importante para trasladar la producción fuera del mercado chino, según analistas de The Motley Fool.

La dirección de Apple parece estar tomando algunas decisiones inteligentes en el ámbito político, pero los nuevos productos y servicios siguen siendo fundamentales para las perspectivas a largo plazo.

Las oleadas de nuevos aranceles y las relaciones conflictivas entre Estados Unidos y China han supuesto que Apple se haya enfrentado a elevadas presiones macroeconómicas y geopolíticas.

El compromiso de la empresa de invertir 600,000 millones de dólares en desarrollar capacidades de fabricación en Estados Unidos parece estar ayudándole a ganarse el favor de la administración Trump, pero el gran impulso a las infraestructuras también forma parte de una dinámica más amplia que implica reducir la dependencia de la fabricación china, según los analistas.

Las acciones del creador deel iPhone también subieron después de que Wells Fargo reiterara su calificación de “sobreponderar” y su precio objetivo de 245 dólares.