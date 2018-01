Las acciones en la Bolsa de Nueva York subieron el viernes, encabezadas por el sector de consumo masivo, pese al temor de la paralización parcial de las actividades del Gobierno, que empezó el sábado.

Tanto el índice S&P 500 como el Nasdaq cerraron en máximos históricos, mientras que el Dow Jones avanzó tras operar en un rango estrecho.

Las acciones de Nike Inc, Philip Morris International Inc y Home Depot Inc avanzaron entre 1.5 y 4.8% por positivas expectativas de analistas, lo que ayudó a impulsar el S&P 500. Las pérdidas en International Business Machines Corp y American Express frenaron el alza del Dow Jones.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.21%, a 26,071.72 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 0.44%, a 2,810.3 unidades. El Nasdaq Composite avanzó 0.55%, a 7,336.38 unidades.

En la semana, el Dow Jones subió 1.04%, el S&P 500 avanzó 0.86% y el Nasdaq ganó 1.04 por ciento.

Nueve de los 11 sectores principales del S&P registraron alzas en la sesión, liderados por un avance de 1.1% del índice de consumo básico y de 0.9% del de consumo discrecional.

Una decepcionante estimación para todo el año de IBM hizo caer sus acciones 4%, su mayor pérdida diaria desde julio del año pasado.

bmv, con ganancias

Al cierre del viernes, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) borró las pérdidas que registró durante las dos primeras semanas del año, y acumuló un alza de 0.69 por ciento.

El principal indicador, el S&P/BMV IPC, llegó a 49,695.56 unidades.

Del 15 al 19 de enero, la BMV logró una ganancia semanal de 1.14 por ciento.

En la semana, los mercados estuvieron atentos a la publicación de reportes trimestrales corporativos y en las cifras de crecimiento económico para China, los cuales mostraron un mejor panorama para la segunda economía mundial.

Sin embargo, prevaleció un tono de cautela debido a la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos no logre un nuevo acuerdo para aprobar una resolución de presupuesto temporal que permita al gobierno continuar con sus operaciones a partir del sábado, lo que finalmente no se logró.



