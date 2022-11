Wall Street extiende pérdidas por temor a más alzas de tasas de EU

Las acciones estadounidenses cerraron a la baja por cuarta sesión consecutiva el jueves, ya que los datos económicos apenas alteraron los temores de los inversores a que la Reserva Federal (Fed) siga subiendo las tasas de interés durante más tiempo del que se pensaba.

Los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles señalando que era "muy prematuro" pensar en una pausa en sus subidas de tasas, hicieron que las acciones bajaran mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses y el dólar subían, un patrón que se extendió hasta el jueves.

Los datos económicos del jueves mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo descendió inesperadamente la semana pasada, lo que supone una prueba más de la fortaleza del mercado laboral.

Aunque los operadores siguen divididos entre las probabilidades de un alza de 50 y 75 puntos básicos en diciembre, se considera que la tasa máxima de los fondos de la Fed subirá hasta el 5% o más el año que viene, frente a una estimación anterior del 4.50%-4.75%.

Los inversionistas seguirán de cerca un informe más completo sobre creación de empleo, que se publicará el viernes, será crucial para que los inversores intenten calibrar si las alzas de tasas de la Fed han enfriado significativamente la economía.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió el jueves 146.51 puntos, o 0.46%, hasta las 32,001.25 unidades; mientras que el S&P 500retrocedió 39.80 puntos, o 1.06%, para terminar en 3.720,44 unidades. El Nasdaq Composite perdió 181.86 puntos, o 1.73%, hasta 10,342.94 unidades.

Las empresas con megacapitalización como Apple Inc y Alphabet Inc, arrastraron a los sectores de tecnología y servicios de comunicación a ser los que tuvieron el peor rendimiento de la sesión. * Las pérdidas se frenaron en el índice Dow Jones gracias a las ganancias de los grupos industriales, como Boeing Co y el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar Inc.

Qualcomm Inc y Roku Inc perdían terreno después de que sus previsiones para el trimestre navideño quedaran por debajo de las expectativas.

kg