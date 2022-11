Wall Street cierra con ganancias impulsadas por minoristas y el sector energético

Wall Street avanzó el martes en una sesión con bajos volúmenes de operaciones, ya que las previsiones de ventas de Best Buy disminuyeron el temor a que la inflación arruine la temporada de compras de fin de año en Estados Unidos, en tanto que un repunte de los precios del petróleo ayudó a las acciones de energía.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 397.82 puntos, o 1.18%, a 34,098.01 unidades; el índice S&P 500 ganó 53.64 puntos, o 1.36%, a 4,003.58 unidades; y el Nasdaq Composite mejoró 149.90 puntos, o un 1.36%, a 11,174.41 unidades.

Best Buy Co. Inc. se disparó como la acción con mejor desempeño en el S&P 500, después de que el minorista pronosticó una caída menor en las ventas anuales que la anunciada anteriormente y expresó su confianza en que un aumento en las ofertas y descuentos atraerá a más clientes.

Las ganancias en Best Buy ayudaron a impulsar el sector minorista de S&P 500.

Por el contrario, Dollar Tree Inc. fue el integrante del S&P 500 que tuvo peores cifras, lo que también limitó las ganancias del subíndice minorista, ya que la compañía recortó su pronóstico de utilidades anuales por segunda vez.

El sector energético brindó más apoyo a Wall Street, luego de que Arabia Saudita dijo que la OPEP+ se apegaría a sus recortes de producción.

Mientras los inversionistas continúan tratando de calcular el ciclo de los aumentos de tasas de la Reserva Federal, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, reiteró el martes que la reducción de la inflación sigue siendo fundamental para el banco central, un día después de respaldar un aumento de tasas más pequeño en diciembre.

