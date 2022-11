Wall Street cierra a la baja por débil pronóstico de ventas de Target

El S&P 500 cayó el miércoles, debido a que un sombrío pronóstico de ventas de Target desató nuevas preocupaciones para los minoristas que se acercan a la crucial temporada navideña, mientras que las acciones de semiconductores se desplomaron ampliamente después del corte de suministro de Micron.

Las acciones de Target Corp se desplomaron hasta un 16.9% debido a que un retroceso en el gasto de los consumidores a pesar de los fuertes descuentos también afectó sus ganancias del tercer trimestre, que no alcanzaron las expectativas del mercado.

Su sombrío pronóstico sacudió al sector minorista, con fuertes caídas de las acciones de Macy's Inc, Best Buy Co Inc y Dollar Tree Inc .

Los títulos de Micron Technology cayeron después de que la compañía dijera que reduciría el suministro de chips de memoria y haría más recortes en su plan de gastos de capital.

El sector de la tecnología de la información del S&P 500 y el índice SE Semiconductor de Filadelfia se hundieron.

"El mayor problema del sector son las ganancias de Target y lo que eso significa para el gasto minorista y de consumo en general. Creo que eso ha marcado el tono del mercado", dijo Chuck Carlson, director general de Horizon Investment Services en Hammond, Indiana.

El S&P 500 perdió 32.94 puntos, o 0.83%, para terminar en 3,958.79 unidades, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 39.09 puntos, o 0.12%, hasta las 33,553.83 unidades, mientras que el Nasdaq Composite perdió 174.75, o 1.54%, a 11,183.66 unidades.

Las ganancias en áreas defensivas, los servicios públicos y los bienes de consumo básicos ayudaron a mitigar las pérdidas del S&P 500.

Pese a la advertencia de ventas de Target, los últimos datos sobre las ventas minoristas en Estados Unidos sugirieron que el gasto de los consumidores se mantuvo estable y podría ayudar a apuntalar la economía en el cuarto trimestre.

kg