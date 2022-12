Wall Street cae en jornada errática por temores sobre la economía

Los tres principales índices de Wall Street cayeron el miércoles, después de una sesión volátil en la que los inversionistas lucharon por hallar dirección a un mercado presionado debido a los temores de recesión por los incrementos a las tasas de interés.

La referencia S&P 500 perdió por quinta sesión seguida y el Nasdaq por cuarta vez al hilo arrastrado por Apple tras un recorte del objetivo de envíos de iPhones por parte de Morgan Stanley y por Tesla debido a las preocupaciones por la pérdida de producción.

Los mercados también se han visto sacudidos por comentarios pesimistas de los altos ejecutivos de Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp quienes advirtieron ayer de una posible recesión entre leve y pronunciada.

Los temores de que la Fed de Estados Unidos impacte en la economía con un ciclo más prolongado de alzas de tasas se han intensificado a raíz de los informes sólidos sobre el empleo y el sector de servicios que fueron publicados la semana pasada.

Al terminar la jornada, el S&P 500 perdió 0.19% a 3,933.92 unidades, en tanto el Nasdaq retrocedió 0.51% a un nivel de 10,958.55 unidades. El índice principal Dow Jones, de 30 gigantes industriales, terminó sin cambios, en el nivel de 33,597.92 puntos.

