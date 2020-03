Uno de los principales retos en un mundo dominado por hombres sí es tener una voz clara, fuerte y concisa, que acabe contribuyendo a dibujar mejor una opinión, una perspectiva sobre las finanzas y los mercados, sostuvo Alejandra Marcos, directora de análisis del Banco Intercam.

La ejecutiva financiera es una de las pocas mujeres expertas y a cargo de un área de análisis y estrategia bursátil y económica en una institución financiera en México.

En entrevista, la especialista relató que en diversas ocasiones una voz de un hombre es más escuchada que la de una mujer, por lo que, desde su posición, el poder tener un impacto relevante en medios, una voz clara y fuerte y construir una opinión femenina ha sido uno de sus retos más importantes a lo largo de su carrera en el sector financiero desde que terminó la instrucción universitaria.

“Yo puedo agradecer hasta la fecha que en todas las instituciones donde he trabajado nunca se me ha hecho a un lado por ser mujer, me han dado las oportunidades por mi desempeño y la discriminación de género no ha sido parte de la historia que tengo que salir a contar”, expresó la especialista del banco de nicho, Alejandra Marcos.

La ejecutiva señaló que el cambio más importante es tratar de que las mujeres que trabajan en el área de análisis tengan una opinión tan fuerte como la que en su momento pudo haber tenido un hombre, “una voz de un hombre es mucho más escuchada y tiene mucho más alcance que la de una mujer, pero sí debo reconocer que las áreas de análisis tanto bursátil como económico donde he laborado sí tienen esta parte de dar oportunidad a las mujeres”, dijo.

