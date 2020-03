La volatilidad que se acentuó en la última semana por el brote del coronavirus, tanto a nivel local como global, ha afectado las colocaciones en el mercado accionario local, reconoció el director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch.

Sin embargo, confió en que este impacto sea temporal y con consecuencias menores para que en algún momento se reactive la dinámica positiva de los mercados a nivel global y local.

Añadió que con menor volatilidad y mejores valuaciones de las empresas ayudará a tener más colocaciones. En México la sequía de ofertas públicas iniciales (OPI) se ha prolongado 28 meses.

Tras celebrar el llamado Ring the Bell for Gender Equality, que realizan 75 bolsas de valores en el mundo, José Oriol Bosch explicó que es difícil medir cuáles serán las implicaciones en la economía local y global por el virus llamado Covid-19 porque ya se han visto afectaciones en ciertos sectores y empresas en particular, que han tenido que suspender servicios, así como importaciones y exportaciones. “El impacto es algo que incluso los inversionistas y analistas todavía no saben medir”, añadió.

BMV, por la equidad de género

La BMV se unió a la celebración del campanazo a nivel global por el día de la mujer y equidad de género momento que sirvió para asegurar que invertir con enfoque de género es un negocio.

“La inversión con enfoque de género es invertir en empresas lideradas por mujeres porque cuando tienen acceso al financiamiento lo va a reinvertir en su comunidad, va a realmente promover el desarrollo económico y social de sus comunidades”, aseguró Stephanie Oueda, del BID Invest, una institución del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo.

Por su parte, el director general de la BMV sostuvo que el centro bursátil que encabeza se une a la equidad de género y promueve buenas prácticas en este ámbito. Compartió que 50% la plantilla laboral son mujeres y algunas de ellas ocupan las direcciones generales.

