El multimillonario Elon Musk ya es dueño de Twitter. Compró a la red social por 44,000 millones de dólares y su siguiente plan, una vez completada la operación, es sacarla de Bolsa y convertirla en una empresa privada.

Según los términos del acuerdo, el también director general de Tesla pagará 54.20 dólares por acción en efectivo por Twitter. El precio de compra representa una prima del 38% con respecto al precio de cierre de sus acciones del 1 de abril de 2022 , que fue el último día de negociación antes de que Musk revelara su participación de aproximadamente el 9% en la red social.

Tras el anuncio de este lunes, las acciones de Twitter subieron 5.66%, a 51.70 dólares por unidad, lo que se tradujo en una ganancia de mercado de 2,218 millones de dólares y terminó con un market cap de 41,393 millones de dólares.

Desde el 4 de abril pasado, cuando el magnate se convirtió en accionista minoritario, las acciones de la red social han subido 3.46 por ciento.

En el comunicado del lunes, Twitter informó que Musk está proporcionando alrededor de 21,000 millones de dólares y ha asegurado 25,500 millones de dólares en deuda y “financiamiento de préstamos de margen”, y agregó que “no hay condiciones de financiación para el cierre de la transacción”.

"La junta directiva de Twitter llevó a cabo un proceso reflexivo e integral para evaluar la propuesta de Elon con un enfoque deliberado en el valor, la certeza y la financiación. La transacción propuesta generará una prima de efectivo sustancial, y creemos que es el mejor camino a seguir para los accionistas de Twitter", dijo Bret Taylor , presidente independiente de la junta directiva de la red social.

Parag Agrawal , CEO de Twitter, dijo: "Twitter tiene un propósito y una relevancia que impacta al mundo entero.

Sobre su adquisición, Elon Musk dijo que busca “que Twitter sea mejor que nunca, mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos. Twitter tiene un enorme potencial".

Añadió que "la libertad de expresión es la base de una democracia funcional, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad".

Mientras que en un tuit el magnate que dirige a Tesla dijo: “Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión”.

En tanto, las acciones de Tesla finalizaron este lunes con una leve baja en Nasdaq de 0.70%, a 998.02 dólares por unidad y han bajado un 12.87% desde que Musk es accionista mayoritario, el 4 de abril.

Las discusiones sobre el acuerdo, que la semana pasada parecían inciertas, se aceleraron durante el fin de semana después de que Musk atrajera a los accionistas de Twitter con los detalles financieros de su oferta.

Bajo presión, Twitter comenzó a negociar con Musk para que comprara la compañía al precio propuesto de 54.20 dólares por acción. Ahora, el acuerdo pone fin a la carrera de Twitter como empresa que cotiza en bolsa desde su oferta pública inicial de 2013.

Musk dijo la semana pasada que había conseguido 46,500 millones de dólares para realizar la compra, gracias a dos préstamos bancarios de Morgan Stanley y también gracias a su fortuna personal.

También consideró la posibilidad de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) hostil directamente a través de los accionistas, para esquivar al consejo de administración.

"Una vez que el financiamiento fue presentado con la amenaza de una OPA hostil, el consejo directivo no puede (...) apelar a un segundo ofertante", destacó Dan Ives de Wedbush Securities en CNBC.

Eso los puso contra la espada y la pared y les obligó a negociar", añadió el analista.

Según la prensa, el consejo de administración de Twitter se reunió el domingo para revisar la propuesta del multimillonario. En un principio, el consejo se había mostrado reacio y usar la cláusula denominada "píldora venenosa" para dificultar la adquisición.

Esa cláusula establece que si un accionista alcanza más del 15% del capital de Twitter, el consejo se reserva el derecho de vender las acciones a todos los demás accionistas. Musk posee actualmente algo más del 9% del capital de la red social.

El viernes, el empresario de origen sudafricano se reunió con varios accionistas por videollamada, para defender su oferta de compra.

Poco después de ingresar al capital del grupo, el excéntrico fundador de Tesla fue invitado a integrarse al directorio de la firma, pero declinó la oferta.

Con más de 82 millones de seguidores, el hombre más rico del mundo -su fortuna se estima en 269,000 millones de dólares por Forbes- utiliza su cuenta de Twitter casi a diario para dar noticias sobre sus empresas, bromear e incluso lanzar provocaciones.

De hecho, Musk también podría buscar hacer de Twitter una empresa más rentable y aumentar el número de usuarios. Ya sugirió modificaciones a la fórmula de abonos pagos a la red social, Twitter Blue.

El grupo de San Francisco publicará sus resultados trimestrales este jueves antes de la apertura de Wall Street.

Se espera que la transacción, aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de Twitter, se cierre en 2022, sujeto a la aprobación de los accionistas de Twitter, de las aprobaciones regulatorias aplicables y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.

Republicanos aplauden la compra

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebraron la noticia, por lo que pidieron al presidente ejecutivo de Tesla que permita el regreso del expresidente Donald Trump a la red social.

"Oye, @elonmusk es una gran semana para liberar a @realDonaldTrump", tuiteó la Conferencia Republicana en la Cámara de Representantes, que actualmente representa a 209 legisladores.

El congresista Jim Jordan, miembro del Freedom Caucus de los republicanos conservadores de la Cámara, dijo que el acuerdo sería bueno para los accionistas y para la libertad de expresión. Jordan y otros republicanos han criticado a Twitter por prohibir el acceso a Trump y a otros destacados conservadores.

La legisladora Marjorie Taylor Greene, cuya cuenta personal fue prohibida de manera permanente de Twitter por mensajes que violaban de forma repetida la política de desinformación de la red social sobre el Covid-19, dijo en su cuenta oficial del Congreso: "Debería recuperar mi cuenta personal de Twitter".

La plataforma prohibió la cuenta de Trump debido al riesgo de que se produjeran más actos de violencia tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

"Creo que este acuerdo parece ser bueno para los accionistas; para la libertad de expresión, para la Primera Enmienda", dijo Jordan a Fox News, en referencia al texto constitucional que garantiza la libertad de expresión.

Trump no volverá a Twitter

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no volverá a la plataforma de redes sociales Twitter aunque su cuenta sea restablecida, tras el anuncio de Elon Musk de que comprará la empresa.

Trump dijo a Fox News que se unirá formalmente a su propia red Truth Social en los próximos siete días, como estaba previsto.

"No me voy a ir a Twitter, me voy a quedar en Truth", dijo Trump a Fox News. "Espero que Elon compre Twitter porque le hará mejoras y es un buen hombre, pero me voy a quedar en Truth", agregó. (Con información de agencias)

