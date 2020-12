Timothy Heyman ha vivido la metamorfosis de los mercados financieros los últimos 45 años, transformación que ha compartido a través de ocho libros, pero sobre todo, ha compartido su experiencia para generar soluciones de inversión para fondos patrimoniales y administración de fondos de pensiones.

El también profesor de Finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) desde 1982, es además, director de Inversiones de Franklin Templeton Fixed Income México, firma que ha liderado desde el 2013, siendo una de las piezas clave para el crecimiento de la gestora en la región.

Tim, como es conocido en el sector, fundó Heyman y Asociados, firma que unió fuerzas en el 2103 con Franklin Templeton Investments, una gestora global de inversiones.

Antes, fue presidente de ING Baring Grupo Financiero (México) y de Baring Casa de Bolsa, la primera casa de Bolsa extranjera en el país.

También fue consejero y miembro de los comités de Listado e Índices de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), presidente del Comité de Análisis de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) y presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

En 2013 fue nombrado Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) por sus servicios relacionados a las finanzas e inversiones y a la filantropía entre Reino Unido y México.

La medalla CBE se les otorga a las personas para reconocer un impacto positivo que han tenido en su trabajo. Los premios Órdenes del Imperio Británico fueron creados durante la Primera Guerra Mundial por el rey Jorge V para recompensar los servicios al esfuerzo de guerra de las personas que ayudan en el Reino Unido.

Pasión por la filantropía

Además de su pasión por las finanzas, Heyman es un apasionado de la filantropía, siendo tesorero del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Es consejero de la Fundación ABC (entre 2001-2003 fue presidente del Patronato del Hospital ABC).

Tim nació en Reino Unido, es egresado de la Universidad de Oxford y tiene una maestría en Ciencias de Administración por el Sloan School of Management del MIT.

Sin embargo, este fin de año, dejará el cargo como presidente del Consejo de Administración de Franklin Templeton México, algo que planeó hace siete años, cuando la compañía unió fuerzas con Heyman y Asociados.

Franklin Templeton México anunció a las 6 de la mañana hora de México del 9 de diciembre su nueva estructura, donde Hugo Petricioli, Country Head Regional para México y Centroamérica, será el nuevo presidente del Consejo de Administración, además de continuar con sus responsabilidades actuales.

“Para asegurar la continuidad con los clientes, la transición del equipo de inversiones será supervisada por Heyman, quien trabajará en estrecha colaboración con Ramsé Gutiérrez, vicepresidente Senior y Luis Gonzalí, vicepresidente, quienes el 1 de diciembre fueron nombrados Co-Heads del equipo de inversiones”, según un comunicado de prensa.

Franklin Resources, cotiza en la Bolsa de Nueva York con la clave de pizarra BEN, es una organización de gestión de inversiones global con subsidiarias que operan como Franklin Templeton y atienden a clientes en más de 165 países.

El 31 de julio, con la adquisición de Legg Mason, Franklin Templeton duplicó sus activos globales administrados, convirtiéndose en uno de los gestores más grande del mundo.

La compañía tiene más de 70 años de experiencia en inversiones y maneja cerca de 1.4 billones de dólares en activos bajo administración al 30 de septiembre.

patricia.ortega@eleconomista.mx