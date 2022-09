Slim y socios son dueños del 15% de la BMV

Carlos Slim, el hombre más rico de México, junto con su familia e inversionistas de largo plazo, son dueños de más del 76.74% de todas las acciones de sus empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo cual refleja la concentración del grupo de control en las compañías mexicanas y la baja profundidad (compraventa de títulos) del mercado bursátil del país.

Mientras que en manos de accionistas individuales o minoritarios para ‘trading’ queda menos de una cuarta parte (23.26%) de las acciones de las empresas de Slim en el mercado, lo que hace que sean menos atractivas.

El empresario tiene siete empresas listadas en Bolsa, juntas valen 1.7 billones de pesos, cifra que representa el 19.38% de toda la capitalización de las 143 emisoras listadas en la BMV (8.8 billones de pesos).

En términos monetarios, Slim Helú, su familia, socios y otros inversionistas fijos, tipo BlackRock, afores, banca de inversión, la Caixabank, entre otros, ostentan 1.3 billones de pesos. Esta cantidad en “manos firmes” representa el 14.90% de todo el valor de la BMV.

En el argot bursátil, se dice que las acciones están en ‘manos firmes’, cuando los títulos pertenecen a inversionistas que los tienen por largo tiempo. No se deshacen de sus posiciones con los movimientos al alza o baja de las acciones en la operación del día a día.

En ese sentido, flotando en el mercado sólo quedan 394,652 millones de pesos, el equivalente a 4.48% de toda la capitalización de la plaza accionaria.

José Oriol Bosch, director general de la BMV, explicó que la concentración de las acciones de las empresas en el mercado bursátil “afecta a la liquidez y cuando hay menor liquidez la valuación o el precio de la acción es menor”.

Una constante en las siete empresas del multimillonario es la alta concentración del grupo de control, entre los que están el propio Carlos Slim, su familia, sus empresas y grandes inversionistas institucionales.

Las empresas públicas del magnate son: América Móvil (AMX), que vale 1.1 billones de pesos; Grupo Financiero Inbursa, 203,683 millones de pesos; Grupo Carso (GCarso), 156,965 millones de pesos; IDEAL, 114,641 millones de pesos; Operadora de Sites Mexicanos, 60,329 millones de pesos; Grupo Sanborns, 52,792 millones de pesos, y Minera Frisco, 15,779 millones de pesos.

AMX, Inbursa, GCarso y Sites son parte del selecto Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana. Todo el índice bursátil vale 6.9 billones de pesos, de los cuales 1.5 billones o el 22% son de empresas de Slim.

América Móvil, la segunda empresa más valiosa de la Bolsa mexicana, refleja claramente la concentración del magnate mexicano, con un valor de mercado de 1.1 billones de pesos.

De esa cifra, el 75.7% está en manos firmes, que se componen de la siguiente manera: solo Slim tiene el 39.99%; la empresa de gestión de inversiones Black Rock cuenta con el 2.57%, mientras que otros inversionistas fijos tienen el 33.20 por ciento. El 24.25% restante es flotante.

En el caso de Inbursa (que vale 203,683 millones de pesos), el 76.00% está en manos firmes distribuidos así: 44.63% es de Slim; 3.80%, del español Caixabank, mientras que 27.57% lo poseen otros inversionistas a largo plazo. El 24% restante es free float.

De los 156,965 millones de pesos que vale Grupo Carso, Slim y su familia tienen el 66.40%, otros inversionistas de largo plazo tienen el 16.60% y el 17% restante está negociándose en el mercado.

Sites tiene una capitalización bursátil de 74,936 millones de pesos. De esta cifra, 44.64% está en manos de Slim, 17.36% lo tienen otros inversionistas de largo plazo, mientras que el 38.00% restante es free float.

En Wall Street hay menos concentración

“En México las empresas son muy conservadoras y eso provoca que la emisión de acciones en el mercado no sea tan alta porque de alguna manera los dueños no quieren perder control. Eso no se ve en otros mercados, como el de Estados Unidos”, dijo Jacobo Rodríguez.

Valentín Mendoza, director de Investigación Bursátil en Actinver Casa de Bolsa, explicó que una de las razones por las que el mercado mexicano no crece como sus pares en Estados Unidos, es la concentración que tiene.

Algunos dueños o fundadores de empresas en Wall Street tienen menor participación accionaria en sus firmas.

Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook y director general de Meta Platforms, es el mayor accionista individual de la emisora, con alrededor del 12.5% del total de los 2,687.5 millones de títulos en circulación de Meta. En el mercado hay 87.5% en los que participan grandes inversionistas institucionales como Vanguard, Fidelity Contrafund, American Funds de Capital Group, entre otros.

Elon Musk, cofundador y CEO de Tesla, posee 172.6 millones de acciones, con una participación de alrededor 17% en la empresa, lo que lo convierte en el mayor accionista individual. El restante 83% de los 3,133.4 millones de papeles lo tienen inversionistas en el mercado y de este porcentaje un 15.62% los ostentan institucionales como Blackrock, Natixis, Vanguard y State Street Corporation.

Amazon vale en el NASDAQ 1.6 billones de dólares y su fundador Jeff Bezos es el mayor accionista, con el 13% de las acciones en circulación que en total suman 10,187.5 millones. Mientras que en circulación en el mercado están el 87% de los títulos; de este último porcentaje, los inversionistas institucionales poseen 57.79%, entre ellos están Blackrock, Invesco, Vanguard y Capital Group Investment.

