El panorama se deteriora para el peso tras el recorte en la calificación soberana del país que hizo Fitch el miércoles. La divisa local se depreció 1.05%, o 25.10 centavos, a 24.2370 pesos por dólar, respecto a su cierre previo de 23.9860 unidades por billete verde, de acuerdo con datos del Banco de México.

“Las presiones al alza que se han visto en el tipo de cambio sugieren que el mercado podría estar especulando que también se le puede recortar la calificación a Pemex, la cual ya se ubica en grado especulativo por parte de una de las agencias calificadoras”, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco.

A media semana, la agencia calificadora Fitch recortó la calificación a largo plazo en moneda extranjera de México de “BBB” a “BBB-”, a un escalón de perder el grado de inversión.

El anuncio del recorte se sumó a otros factores en contra para el peso mexicano. En Estados Unidos se informó que se han recibido más de 22 millones de solicitudes nuevas de apoyo por desempleo en las últimas cuatro semanas, mientras que tanto en Nueva York como en México se anunció sobre la extensión del confinamiento para evitar una mayor propagación del nuevo coronavirus.

No obstante, para los analistas la principal preocupación en torno al recorte que realizó Fitch está en los motivos que dio para hacerlo, pues reflejan la incertidumbre que hay respecto a factores internos.

“Hay que darle seguimiento a cómo se va a ver impactado el crecimiento del país y también a Pemex, porque esos dos siguen presentando un riesgo de mercado bastante alto, y eso puede hacer que en los próximos meses veamos alguna acción como cambio de perspectiva y esto si nos podría impactar más al tipo de cambio”, dijo Juan Rich, director de Análisis y Estrategia de Ve por Más.

Pemex tiene grandes retos por delante, debido al desplome en los precios del petróleo la mezcla mexicana ha caído alrededor de 75% este año, lo que perjudicará la ya deteriorada situación financiera de la empresa productiva del Estado.

En el documento para inversionistas, Fitch argumentó que espera una fuerte contracción de al menos 4% en el PIB de México en 2020 a consecuencia de la pandemia por el Covid-19, además de que considera que habrá un deterioro importante en el clima de negocios en ciertos sectores y percibe una erosión en la fuerza institucional del marco regulatorio.

BMV con ligera caída

Inversionistas ya descontaban baja de calificación

El recorte a la calificación soberana de México, por parte de Fitch Rating, no sorprendió al mercado y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finalizó la jornada con un ligero ajuste a la baja.

El S&P/BMV IPC caía cerca de 2% las primeras horas de la sesión del jueves, pero cerró con una baja de 0.28%, a 33,759.75 unidades en pleno inicio de la temporada de reportes trimestrales de las emisoras.

“Los inversionistas descontaron el recorte de calificación soberana de México y no le dieron demasiada importancia al dato, porque cuando un recorte es sorpresivo suele tener un efecto muy negativo en la Bolsa”, explicó José Luis de la Rosa, cofundador y director general de Quant Dynamics.

El miércoles, Fitch redujo la calificación crediticia de México de “BBB” a “BBB-”, a un peldaño de perder el grado de inversión, aunque mantuvo la perspectiva Estable. La acción se debió a que, por el Covid-19, el país enfrentará una severa recesión económica, que de por sí ya estaba debilitada, además de una perspectiva menos favorable para las finanzas públicas.

“A pesar de la revisión a la baja, así como las recientes acciones de otras agencias calificadoras, seguimos creyendo que México mantendrá el ‘grado de inversión’ en los próximos años”, confió Gabriel Casillas, director general adjunto de Análisis Económico en Banorte.

Esta acción de Fitch se suma a la reciente baja de la calificación de S&P Global, a “BBB” desde “BBB+” con perspectiva Negativa.

Moody’s, por su parte, mantiene a México en “A3” con perspectiva Negativa; sin embargo, Casillas no descarta la posibilidad de que Moody’s recorte hasta dos niveles la nota crediticia de México. Bajo la nueva realidad del país, José de la Rosa explicó que los inversionistas se enfocan en sectores, empresas defensivas, que a pesar de las restricciones generan flujo, mantienen sus proyectos y sus canales de ventas, en aquellas que pueden sostenerse e incluso beneficiarse de la situación.

Ven oportunidades

Firmas como Walmart, Soriana e incluso la cadena departamental Liverpool que, aunque cerró tiendas, tiene su canal de venta en línea, lo que la va a sostener.

Los grupos aeroportuarios y las aerolíneas que cotizan en la BMV han sido de los más afectados y los de mayor riesgo ante la emergencia sanitaria “por lo tanto no estamos invirtiendo en eso y no lo vamos a acercar a ellas hasta no saber cómo salen libradas de todo esto”, agregó el directivo de Quant Dynamics.

Finalmente, consideró que el riesgo en la Bolsa de valores comenzará a diluirse y los inversionistas comenzarán a buscar oportunidades, ya que tienen efectivo disponible y “hambre de oportunidades”, por lo que consideró que puede venir un repunte para el mercado accionario local que en este año acumula una caída cercana a 22.50 por ciento.

