Por tercera jornada consecutiva, los principales índices accionarios de Wall Street registraron caídas. Las principales firmas tecnológicas perdieron con ello 522,720 millones de dólares en valor de mercado en dicho periodo.

De una muestra de 10 empresas del sector tecnológico que cotizan en la Bolsa de Nueva York, la mayor caída en las tres sesiones fue de Zoom Video, la plataforma de video conferencias, con una pérdida de 16.25% y de 19,039 millones de dólares en valor de mercado. La segunda mayor caída fue de Tesla con 13.50% y una minusvalía de 93,096 millones de dólares en capitalización bursátil. El tercer lugar es de Paypal con 12.63% de caída en tres sesiones.

Las firmas conocidas como GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon + Netflix) también registraron pérdidas significativas en el valor de sus acciones en últimas tres jornadas. La mayor baja entre estas firmas fue de Netflix con 7.15%, seguido de Apple con 5.99% y Amazon con 5.36% de caída.

En conjunto de 10 firmas del sector, la pérdida acumulada fue de 522,720 millones de dólares en tres sesiones, valor que es superior al total del de la Bolsa Mexicana de Valores, que de acuerdo con la Federación Mundial de Bolsas es menor a 400,000 millones de dólares.

El índice NASDAQ terminó la jornada del jueves en 12,723.47 puntos y una caída de 2.11%, acumulando tres sesiones a la baja y con ello una pérdida de 6.37 por ciento. Incluso, desde el 12 de febrero registra una tendencia bajista desde un nivel de 14,095.47 puntos con lo que cae 9.73% hasta el cierre de este jueves.

El Dow Jones Industrial cerró en 30,924.14 puntos con una caída de 1.11%, y en las tres sesiones perdió 1.94%, en tanto que el S&P 500 concluyó en 3,768.47 puntos y con una baja de 1.34% en el día, acumulando una pérdida de 3.42 por ciento.

Se anticipa

Luis Alvarado, analista de Capitales en Banco Base, explicó que el mercado está anticipando presiones inflacionarias y que la Reserva Federal tendrá que tomar medidas como aumentar la tasa de interés, lo que no favorece al mercado de valores.

“La economía se está recuperando a un ritmo acelerado, y recientemente se han visto presiones al alza, además el presidente de la Fed ha dicho que no van a cambiar su postura monetaria y parece que el mercado no le cree, ya que considera que no ha sido lo suficientemente específico en qué van a mantener y qué van a cambiar”, explicó.

“Estamos viendo al mercado hacer un berrinche por la posibilidad de que la Fed retire ese exceso de liquidez, es lo que se conoce como temper tantrum, en política monetaria”, dijo el entrevistado.

Pierden interés

Tesla y su rival NIO sufren un freno en Wall Street

Las acciones de los fabricantes de autos eléctricos Tesla y su rival, la china NIO, han perdido tracción en Wall Street. Desde los precios máximos que alcanzaron sus acciones en enero pasado acumulan una caída de 53.22 y 37.35%, respectivamente.

Este jueves las emisoras terminaron en terreno negativo. En el caso de la firma de China la caída fue más profunda, al retroceder 5.42%, cerrando a un precio de 39.28 dólares por unidad.

Para Tesla la caída la llevó a niveles de 621.44 dólares por acción, lo que significó un retroceso de 4.86 por ciento.

Daniel Ives, analista senior del sector de tecnología en la firma de inversión Wedbush Securities, estas caídas reflejan la aversión, por parte de los inversionistas, que ha resurgido en los mercados burátiles.

“En general, ha habido volatilidad en todos los ámbitos y es más notable en el sector de la tecnología que ha subido'', comentó el analista en una nota para inversionistas.

Aunque acotó que "la fiesta de los vehículos eléctricos y la transformación recién están comenzando porque esta industria está en la cúspide de una mercado de alrededor de 5 billones de dólares para la próxima década”.

Estimó que la penetración de los vehículos eléctricos alcanza sólo un 3% de participación de mercado a escala mundial, pero hacia el 2025 se proyecta llegue a un 10 por ciento.

Daniel Sparks, especialista senior en temas de tecnología en The Motley Fool, explicó que particularmente, la caída en las acciones de la californiana Tesla se suma a una tendencia general a la baja de las acciones en las últimas semanas.

Además, Elon Musk compró recientemente 1,500 millones de dólares en bitcoin.

Por su parte, la caída de los papeles de NIO se dio después de que la china reportó una pérdida neta del equivalente a 1,400 millones de yuanes en el cuarto trimestre del 2020, por arriba de lo esperado por los analistas.

Además, el fabricante chino de automóviles eléctricos anunció que estima colocar entre 20,000 y 20,500 unidades en el primer trimestre de este año, poco más de los 17,400 vehículos que vendió entre octubre y diciembre del 2020.

Tesla tiene un valor de4 capitalización en la Bolsa de Nueva York de 596,491 millones de dólares y NIO de 61,781 millones de dólares. (Con información de Judith Santiago)

