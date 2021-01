El peso mexicano opera con una ligera ganancia frente al dólar la mañana de este martes. El tipo de cambio spot se ubica en 20.0162 unidades por billete verde contra un registro oficial de 20.0420 unidades en su cierre de ayer, con datos del Banco de México (Banxico).

El movimiento en la paridad significa para la moneda local una apreciación de 2.58 centavos, que son equivalentes a una variación de 0.13 por ciento. El par de divisas se desplaza con un rango entre un máximo de 20.1148 unidades y un nivel mínimo de 19.9364 unidades.

El peso recupera terreno apoyado por una ligera corrección del dólar, que se fortaleció en las tres jornadas anteriores. El Índice Dólar (DXY), que mide la fortaleza de esa divisa contra una canasta conformada por seis monedas de referencia, cede -0.01% a 90.46 unidades.

No obstante, el dólar podría retomar el camino al alza, explicó la firma local Banco Base: "No se puede descartar un nuevo episodio de fortalecimiento del dólar, en particular si se siguen observando presiones al alza sobre las tasas de rendimiento en Estados Unidos".

Las cifras de la pandemia se mantienen como la principal preocupación en los mercados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que este año será imposible conseguir la inmunidad colectiva contra la Covid-19, situación que podría extender los encierros.

