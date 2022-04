El plan para contener la inflación, que contempla pactar precios de 24 productos de la canasta básica, presionará los márgenes y las ganancias de las empresas del sector consumo y tiendas de autoservicio. Esto también se vería reflejado en un castigo en sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En lo que va de este año, las acciones de las empresas de alimentos en la BMV, como Grupo Herdez, Gruma, Kimberly-Clark de México y Bimbo, han ido a la baja, en 25.94%, 6.80%, 3.93% y 2.35%, respectivamente. La excepción es Bachoco, que está en proceso de dar de baja su listado de acciones en la Bolsa, que gana 4.44 por ciento.

Las cadenas de tiendas de autoservicio presentan un comportamiento mixto en Bolsa. Lacomer y Soriana, por ejemplo, pierden 6.68 y 14.74%, respectivamente este año, mientras que Walmart de México y Centroamérica (Walmex) retrocede 2.63% y solo Chedraui avanza 21.78 por ciento.

El pacto, que se dará a conocer el próximo miércoles 4 de mayo, busca mantener “un precio parejo en 24 productos básicos”, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De llegar a este acuerdo, las empresas quedarían limitadas para subir el precio de “ciertos” productos, entre los que se especula entraría el huevo, pan y la tortilla.

Carlos González, director de Análisis Económico en Monex Casa de Bolsa, comentó que la medida impactará en los resultados de las empresas. Las utilidades se verán afectadas y eso podría impactar en el precio de las acciones en el mercado bursátil nacional.

Analistas consultados opinaron que la medida de poner un precio fijo a productos distorsionará el mercado, generará carestía, mercado negro, informalidad y reduciría la competencia.

Alain Jaimes, analista bursátil en Signum Research, dijo que el “plan antiinflacionario” podría causar en las empresas sería una competencia desleal que generaría presiones en sus principales métricas, sin embargo, debido a que no es una política sostenible, el efecto sería transitorio pero no por ello deja de ser grave.

Para Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis Económico en Monex, se está especulando el impacto sobre el programa porque aún no se conocen los productos incluidos. “Más allá de eso, esa intervención no es exclusiva de México, ya que se han aumentado los precios de las materias primas en todo el mundo y sabemos que otros países han implementado algún tipo de incentivo para apoyar a los ciudadanos y que el poder adquisitivo no se vea tan mermado”, añadió.

“Lo único positivo del control de precios sería que el consumo se mantenga, pero sería sostenible en el corto plazo (menos de un año) para las empresas”, dijo Jacobo Rodríguez, director de Análisis Financiero en Black Wallstreet Capital.

“Estamos viendo una presión para las empresas en costos y gastos, por lo que si se empieza a aplicar controles de precio en los productos finales, lo único que se estaría provocando es que los márgenes de ganancia disminuyan y, por lo tanto, que las utilidades caigan, lo que haría menos atractivo a las acciones mexicanas como Gruma o Bimbo. Pero falta todavía conocer el plan completo”, añadió el analista.

Durante la primera quincena de abril, la inflación en México llegó a niveles de 7.72%, la más alta desde 2001 y especialistas estiman niveles de hasta 8.5% para finales de este 2022.

Materias primas como el maíz se ha encarecido 37.28% en este año, el trigo 41.55% y la soya 27.50 por ciento.

Suben precios

Firmas que cotizan en el mercado de valores como Grupo Herdez, Kimberly-Clark de México, Bimbo y Gruma, aumentaron el precio de sus productos y, analizan más incrementos ante el encarecimiento de los precios de las materias primas.

Otras estrategias que han emprendido para enfrentar la inflación ha sido la reducción de gastos, así como bajar el contenido de sus productos.

Daniel Servitje, presidente de Grupo Bimbo, dijo que han enfrentado presiones en sus márgenes por el entorno altamente inflacionario a nivel mundial, como fletes y etiquetas, así como escasez en toda la cadena de suministro.

“Hemos estado aprovechando muchas herramientas para compensar el aumento de la inflación, incluidos los aumentos de precios, la combinación de categorías y productos, también persiguiendo muchas iniciativas de productividad. Continuaremos con este enfoque durante todo el año”, comentó en conferencia telefónica con analistas bursátiles.

Pablo González, director general de Kimberly-Clark de México, también comentó en llamada con analistas, que en su línea Professional recientemente incrementaron los precios un 7% y analizan hacer otro aumento de entre 5% y 6% durante este trimestre. Mientras que para otros productos están analizando qué oportunidades adicionales tienen en cuanto fijación de precios y promociones.

Sigma Alimentos, una subsidiaria de la regiomontana Alfa, informó que su flujo proveniente de Europa se vio afectado por el inesperado incremento en los precios de insumos.

Gruma, que se identifica por sus productos de harina de maíz, mencionó que su costo de ventas se disparó un 20%, lo que influyó en el retroceso de su utilidad neta.

Soriana, cadena de tiendas de autoservicio, dijo que el gasto operativo del primer trimestre, comparado con el miso lapso del año anterior, subió 6.4%, debido principalmente al incremento en el costo promedio de la mezcla de energéticos.

Walmart de México y Centroamérica anunció a analistas que refuerza más su oferta comercial. “La mayor inflación afecta a nuestros clientes, por lo que estamos trabajando muy de cerca con nuestros proveedores para seguir reforzando nuestra posición de precios”, explicó Guilherme Loureiro, presidente ejecutivo de la emisora.

termometro.economico@eleconomista.mx