La empresa especializada en fabricar muebles de oficina PM Steele no descarta emitir deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), aunque esta posibilidad se daría a mediano plazo, informó su director ejecutivo Julio Hirschfeld Mereles.

En entrevista, el directivo comentó que no sería la primera ocasión en que llevan a cabo una emisión, ya que anteriormente recurrieron al mercado para hacer algunas adquisiciones.

Tuvimos una emisión de Bolsa cuando adquirimos un terreno en donde estábamos rentando. Para ello hicimos una emisión de obligaciones. Cuestión que al terminar con ese compromiso nos salimos; no lo hemos vuelto a hacer , comentó.

Agregó, sin embargo, que no se cierran a dicha posibilidad debido a que las épocas han cambiado y ya analizan pros y contras de una emisión, sin que se descarte que sea antes del mediano plazo.

A raíz de ello lo analizamos y estamos viendo la posibilidad de conocer las ventajas para poderlo hacer (una emisión), para tenerlo presente y si en determinado momento se presenta la situación pues poderlo contemplar y llevar a cabo , mencionó.

Agregó que a corto plazo no lo tenemos tan presente, pero las cosas de repente... nos ponemos las pilas y le buscamos una solución y podría pasar. Pero ahorita en los objetivos no lo tenemos presente .

Tipo de cambio afectaría insumos

A pesar de que el porcentaje de insumos de PM Steele que se vería afectado por el tipo de cambio no significa un gran porcentaje, sí hay al menos dos commodities que repercutirían en el precio final de sus productos.

Julio Hirschfeld Mereles comentó que uno que se ha movido por el tipo de cambio es el acero, que ha tenido movimientos desde hace algún tiempo y que con la volatilidad podría tener variaciones, aunque no es el único factor.

También en lo que llegas a tener incidencia como cerraduras, correderas y hasta la chapa de madera que llega a tener incidencia porque vienen del exterior. Todo lo que se maneja en dólares y que llegamos a manejar por esta incidencia , indicó el empresario mueblero.

Suben precios

A pesar ello, en el 2016 tuvieron que llevar a cabo incrementos mínimos en el costo de sus productos.

Hicimos algunos ajustes, no fue parejo. El tipo de cambio está aumentando, pero nosotros no hemos aumentado nuestros precios más allá de un ligero porcentaje y no han sido todos los productos , resaltó Hirschfeld Mereles.

Por ello, la empresa reconoció que para este 2017 se tendrán que elevar los precios hasta en 10%, debido a que ya no es viable absorber los costos que trae consigo el tipo de cambio peso dólar, sobretodo en estos insumos que son necesarios para su producción.

PM Steel presentó un crecimiento de entre 12 y 15% en 2016 respecto al año previo y para el 2017, en base a sus necesidades y proyecciones, pretende tener un crecimiento de hasta 15por ciento.

Exportarán más

Sobre la posibilidad de exportar sus productos, el ejecutivo asegura que a pesar de que no lo han hecho sistemáticamente PM Steele sí ha realizado algunas exportaciones a Sudamérica, Estados Unidos y Cuba, pero su visión de negocios ha sido más hacia el mercado interno.

Le hemos apostado más al mercado mexicano. De hecho, actualmente estamos trabajando en ver esas posibilidades con nuestros socios. Somos partners de nuestros socios en Asia y Europa, los productos que hacen allá y los envían a México nosotros los comercializamos , resaltó.

PM Steele es una empresa mexicana fundada en 1950, especialista en fabricar y diseñar mobiliario de oficina, además de otros muebles de madera, sistemas modulares de oficina, sillería y sistemas de almacenamiento.

Cuenta con 25 puntos de venta en las ciudades más importantes del país, así como con tres plantas industriales, ubicadas en Tlalnepantla, Ocoyoacac y Lerma, todas en el Estado de México, con lo que suman 61,110 m2 de superficie y da emplea a más de 1,500 trabajadores.

