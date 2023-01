Operaciones ilícitas con criptomonedas registraron el equivalente a 20,100 millones de dólares en 2022

El 2022 fue un año donde el ecosistema de las criptomonedas dio de qué hablar, ya sea por el derrumbe en su valor o la caída de grandes jugadores; sin embargo, también fue un año histórico en materia de actividad ilícita con estas herramientas, de acuerdo con la firma de análisis de blockchain Chainalysis.

Al adelantar parte de su Reporte de Criptocrimen 2023, la firma indicó que durante el 2022 las operaciones ilícitas con criptomonedas fueron el equivalente a los 20,100 millones de dólares, un aumento de 17% respecto a lo registrado en el 2021 y un récord en los registros que la firma tiene, que datan del 2017.

"Vale la pena tener en cuenta que el 44 % del volumen de transacciones ilícitas de 2022 provino de actividades asociadas con entidades sancionadas, en un año en el que la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) lanzó algunas de sus sanciones criptográficas más ambiciosas y difíciles de aplicar hasta el momento", explicó Chainalysis en dicho adelanto.

De acuerdo con la firma, dicha estimación, que podría crecer conforme se detectan nuevas direcciones asociadas a las actividades ilícitas, este registro no contabiliza las cifras derivadas de las caídas de jugadores como Celsius, Three Arrows Capital y FTX, pues solo se basa en la inteligencia registrada en la cadena de bloques (blockchain), no en los casos donde, por ejemplo, se pudo llevar a cabo una contabilidad fuera de ésta.

Para la firma, si bien esta cantidad detectada en la actividad ilícita durante el 2022 para el ecosistema de criptomonedas apenas representó 0.24% del total del volumen transaccionado con estas herramientas.

"En general, la actividad ilícita en criptomoneda sigue siendo una pequeña parte del volumen total de menos de 1 por ciento. También vale la pena tener en cuenta que, a pesar del salto de este año, la delincuencia como parte de toda la actividad criptográfica sigue teniendo una tendencia a la baja", acotó Chainalysis.

Dentro de los delitos más importantes detectados en la actividad ilícita destacan operaciones en entidades sancionadas por la OFAC, estadas, robo de fondos, transacciones en mercados negros de la web, entre otros.

Entidades sancionadas

Según Chainalysis, durante el 2022 se vio un incremento importante de operaciones ilícitas con criptomonedas en entidades que fueron sancionadas por la OFAC, por no cumplir con los estándares mínimos para prevenir este tipo de transacciones.

Por ejemplo, Chainalysis menciona el caso de Garantex, que fue sancionada en abril del 2022, pero como la empresa tiene su sede en Rusia pudo continuar con operaciones.

"Las transacciones asociadas con Garantex o cualquier otro servicio criptográfico sancionado representan, como mínimo, un riesgo de cumplimiento sustancial para las empresas que están sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos lo que incluye multas y posibles cargos penales.