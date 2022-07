Wall Street cerró con un alza y el índice Nasdaq anotó una ganancia de casi un 2%, gracias a señales alentadoras de los resultados de las empresas, pero con los inversores aún atentos a la inflación y las nuevas subidas de las tasas de interés de Reserva Federal.

En la jornada, el S&P 500 ganó 22.89 puntos, 0.58%, a 3,959.58 unidades, mientras que el Nasdaq subió 185.15 puntos, 1.58%, a 11,898.30 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 44.10 puntos, 0.14%, a 31,871.15 puntos.

Las acciones de Netflix Inc. subieron después de que la empresa predijo que volvería a sumar clientes durante el tercer trimestre, pese a que anotó una caída de 1 millón de suscriptores en el segundo trimestre, aun así menos de lo esperado.

Otros valores de alto crecimiento subieron tras las previsiones del proveedor de servicios de streaming, incluidos los de Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp y Meta Platforms Inc.

"Los precios de las acciones tienden a ser una montaña rusa. Están actualmente a merced de la inflación, las tasas de interés y los ganancias", dijo Terry Sandven, estratega jefe de renta variable de U.S. Bank Wealth Management.