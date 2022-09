Grupo Sanborns empezará el 31 de octubre su oferta de adquisición de acciones

Grupo Sanborns iniciaría el próximo 31 de octubre con la Oferta Pública de Adquisición (OPA) como parte de su plan de deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), indica en la solicitud enviada al centro bursátil.

El documento da a conocer como posible inicio de la OPA el 31 de octubre de 2022, la cual se mantendrá vigente hasta el 30 de noviembre de este año.

La empresa dueña de restaurantes y de la cadena de tiendas departamentales Sears pagará a los inversionistas que decidan vender sus acciones un precio de 26 pesos por cada título.

Los papeles del operador de Sears se negocian actualmente en 24 pesos en la BMV, el mismo desde el 20 de septiembre de este año.

Bajo esta operación buscará adquirir el 13.22% de las acciones que están en circulación en el mercado accionario de México; el restante 86.88% está en manos de la familia Slim.

“Grupo Carso, la holding de Sanborns, no menciona detalles del desliste, pero inferimos que se debe al bajo volumen operado. No tiene caso tener acciones que no se operan porque, además, aumenta el riesgo de que el precio pueda bajar más por una menor demanda”, dijo Jacobo Rodríguez, director de Análisis en Black Wallstreet Capital.

La decisión de Grupo Sanborns de deslistar sus acciones de Bolsa se suma a otras empresas que se encuentran tramitando su salida del mercado, entre ellos, Grupo Lala, Aeroméxico y Bachoco.

kg