Las acciones de Grupo Carso cayeron 2.11% este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores y perdió 3,144 millones de pesos en valor de capitalización en un día, luego del peritaje preliminar del accidente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

El pasado 3 de mayo, se generó el colapso de dos vagones de la Línea 12 del Metro, la llamada Línea Dorada, al oriente de la capital mexicana, dejando 26 personas muertas y al menos 80 heridos.

La línea fue inaugurada el 30 de octubre del 2012 y la obra estuvo a cargo de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), en asociación con la francesa Alstom y Carso Infraestructura y Construcción, de Grupo Carso. La obra comenzó a mediados de 2008 y se inauguró en los últimos días de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno en 2012, cuyo costo final fue por 26,000 millones de pesos.

Carso Infraestructura y Construcción (Cicsa), que forma parte de la división de infraestructura y construcción de Grupo Carso, aclaró que no emitirá ningún comentario hasta que se conozca el peritaje final sobre el accidente.

Las acciones de Grupo Carso cotizaban en 65.50 pesos cada una, al inicio de la conferencia de prensa de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, y alcanzó un mínimo de 63.51 pesos, esto es una caída de 3.65% en la sesión.

“Mi relación con Marcelo Ebrard es muy buena y que quede claro, para mí este no es un tema político de ninguna manera. Es más, sería mezquino, lo dije desde el primer día, hacer de esto un tema político. No va a haber ninguna confrontación, lo que habrá es la verdad y no podemos esconder nada. Se cayó una trabe, las razones y las causas de esta tragedia, donde fallecieron 26 personas y todavía hay hospitalizadas, es responsabilidad de nosotros dar a conocer qué pasó”, dijo Claudia Sheinbaum.

Al cierre de la jornada del miércoles en la BMV, las acciones de la empresa de Carlos Slim cerraron en 64.53 pesos cada una, una baja de 2.11%, lo que representó una pérdida de 3,144 millones de pesos en su valor de mercado. Con lo anterior el valor de capitalización de la compañía pasó de 149,109 millones de pesos a 145,965 millones el miércoles.

"El incidente fue provocado por una falla estructural", dijo en rueda de prensa Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de Ciudad de México, al detallar el contenido del peritaje de la compañía noruega DNV. Según el estudio, el siniestro estuvo asociado a "deficiencias en el proceso constructivo".

Además del estudio recibido por parte de DNV, el Colegio de Ingenieros Civiles de México coordina la revisión, tanto del tramo en túnel como el elevado de la Línea 12, este 17 de junio entregará los primeros resultados.

También cayeron

Las acciones de la francesa Alstom, otra de las participantes en el proyecto de la Línea Dorada terminaron con una caída de 2.05% en la Bolsa de París, pasando de 45.86 euros hasta alcanzar un precio mínimo de 44.86 euros, una baja de 2.18%, para cerrar en un precio de 44.92 euros, recortando ligeramente su caída.

ICA dejó de cotizar en la Bolsa mexicana desde el 4 de septiembre de 2017, cuando la firma solicitó entrar al concurso mercantil, con el objetivo de sanear sus estados financieros y llegar a un acuerdo con sus acreedores.

ICA ha firmado seis proyectos con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, un total de 186.9 millones de pesos. Además, participa en la construcción del tramo cuatro del Tren Maya y en la de dos viaductos elevados en el Estado de México que ayudarán a la conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Sin embargo, informó después del accidente que no estuvo a cargo del tramo afectado en la Línea 12 del Metro.

