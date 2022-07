Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) superaron los estimados por los analistas y presentaron números positivos a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Ambos operadores presentaron incremento en ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos e incluso reportaron números superiores a los registrados en 2019, antes de la pandemia.

Asur, el administrador de terminales aéreas en México, Puerto Rico y Colombia, mantuvo resultados superiores a los registrados en 2019.

GAP, que opera entre otros aeropuertos, el de Tijuana, reportó un incremento en ingresos y en el flujo operativo (EBITDA) de 43.4 y 45.9% vs 2T21 (+54.3 y +68.1% vs 1T19).

“Los resultados están en línea con nuestros estimados a nivel de EBITDA. Dichas cifras fueron resultado de un aumento en los ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos de 43 y 44.7% respectivamente, las cuales consideran un aumento en el tráfico de pasajeros de 27.6% vs 2T21 (+15.3% vs 2T19)”, destacó Monex en un reporte.

El EBITDA de Asur fue de 4,040 millones de pesos, 61.4% más que en el mismo periodo de 2021 y casi 5% por arriba de lo pronosticado por el consenso de Infosel. En cuanto a los ingresos, alcanzaron los 6,319 millones de pesos, 49.4% más que el año anterior y también 5% por arriba del consenso.

"El tráfico total de pasajeros de Asur en el trimestre incrementó un 39.9% interanual a 16.7 millones de pasajeros, lo que refleja la recuperación de la crisis del Covid-19 que impactó los viajes a partir de mediados de marzo de 2020", dijo el grupo aeroportuario en un comunicado.

Brian Rodríguez, analista en Monex, destacó que los ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos subieron 52.7 y 41.6%, respectivamente.

