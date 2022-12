Fibra Inn no saldrá de Bolsa tras ofertas de compra de CBFIs

Fibra Inn, un fideicomiso de inversión en bienes raíces del sector hotelero, no se deslistará de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); seguirá siendo una empresa pública en caso de que los dos grupos de inversionistas interesados en adquirir, por separado, hasta el 80% de sus títulos, concreten con éxito sus ofertas, aseguró en entrevista el director de Administración y Finanzas del fideicomiso inmobiliario, Miguel Aliaga.

“Hay dos grupos totalmente independientes, uno del otro, que tienen interés de tener relevancia en la compañía y si ese interés se materializa no indica que Fibra Inn se privatice porque en una privatización se busca tener el 100% de la empresa”, aclaró el directivo.

Por lo que reiteró: “no percibimos que la intención de ninguno de los dos grupos sea deslistar a la compañía, sino participar en una empresa donde ven un área de oportunidad”.

El lunes 19 de diciembre, Fibra Inn informó que dos grupos de inversionistas están interesados en comprar una cantidad relevante de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI), con lo que tendría una influencia significativa en la firma inmobiliaria.

El primer grupo representado por las firmas Origin Patrimonial y Factoring Azteca pretende adquirir hasta el 30% de los títulos en circulación directamente del mercado accionario.

El segundo, integrado por Comercial Hotelera Mexicana de Occidente, Hotel Financing Found y Ernesto Fernando Echavarría Salazar, buscan obtener entre 40 y 49% del fideicomiso inmobiliario, por lo que lanzarán una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

La noticia causó un repunte en la cotización de Fibra Inn en la BMV. En tres días registró un rendimiento de 18.61%, escalando a los 6.18 pesos por CBFI.

Miguel Aliaga destacó que de ser exitosa la compra que busca hacer cada grupo de inversionistas, los papeles de la emisora solamente estaría cambiando de inversionistas o tenedores.

Sobre cuándo podría concretarse las operaciones comentó que es difícil saber cuánto tiempo llevaría este proceso, pero podría haber claridad hacia la primera mitad del próximo año.

“Es incierto fijar un tiempo porque dependerá de la velocidad con la que el primer grupo compre los certificados en el mercado y el segundo grupo tendrá que lanzar una OPA y seguir el proceso ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero lo razonable podría ser durante el primer semestre del 2023, para ponerle un tiempo a los dos”, consideró.

Añadió que el precio de compra de los CBFIs, objeto de la oferta pública, aún se desconoce, está por ser fijada por los potenciales inversionistas. Aunque dijoque un precio más alto del que cotizan sus títulos ayudaría a lograr el objetivo obtener entre ese 40 y 49 por ciento.

“Está por verse el nivel de precio que ellos ofrecerán en la OPA, no lo conocemos, pero cada inversionista actual tiene la libertad de elegir si vende o no a ese precio, si no vende se queda con su participación en Fibra Inn", destacó.

Acerca de la solicitud del grupo de inversionistas que va por hasta el 30% del fideicomiso inmobiliario aclaró que comprarán en el mercado de valores los CBFIs, como habitualmente lo hacen los tenedores de los títulos.

Miguel Aliaga explicó que positivo el interés que los dos grupos de inversionistas tienen para lograr una participación relevante en la firma, ya que “habla bien del trabajo de Fibra Inn. Los resultados han sido cada vez más favorables y creo que eso es lo que faltaba, que los inversionistas actuales y potenciales tuviera más claridad sobre el futuro de la compañía”.

Recordó que la compañía hotelera ha logrado sobreponerse de la pandemia por Covid-19, una de las peores crisis en el mundo. Sus números ya reflejan una recuperación al compararse con el 2019, año previo a la emergencia sanitaria.

El encargado de las finanzas de Fibra Inn aseguró que “la pandemia les ayudó a mejorar y ser más eficiente de lo que había sido en 2019 porque muchas de las cifras posteriores comparativas son mejores”.

Los ingresos del fideicomiso inmobiliario crecieron 9.7% en noviembre de este año, al compararse con el mismo mes del 2019, a 147.5 millones de pesos, considerando la operación de 31 hoteles en operación. La ocupación cerró en 67.4% contra el nivel de 66.4% previo a la pandemia.

Nueva estrategia de crecimiento

Para el director general de Signum Research, Armando Rodríguez, de materializarse el 100% de la oferta, Fibra Inn tendrá nuevos inversionistas que podrían presentar un nuevo plan de crecimiento, ya que alcanzarían una posición importante y tendrían la facultad para designar a nuevos consejeros.

“Esto habla de que están viendo precios atractivos en el mercado que no necesariamente van acorde a los fundamentales, a la recuperación tanto operativa como financiera que se observado en el fibra, son buenas noticias para la fibra y para el sector hotelero en general”, consideró.

Rodríguez explicó que con esta adquisición el Fibra no sería una empresa pública más pequeña, pues todavía falta conocer los resultados de las ofertas que podrían concretarse hasta el próximo año.

