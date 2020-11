En la última década el mercado accionario mexicano no ha podido rebasar la barrera de las 150 emisoras listadas. Son contadas las empresas que llegan a Bolsa, mientras que algunas se han deslistado y otras más están tramitando la baja.

En el 2005 había 154 emisoras listadas en la Bolsa, mientras que en el 2010 el número era de 135. Para del 2018 se contaban con 145 y al día de hoy hay 144,

Este año, cuatro emisoras han retomado sus planes para deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV): Ingeal, dueña de la marca de galletas Mac’Ma; la cadena de Farmacia Benavides (Bevides); General de Seguros (Genseg) y la productora de papel Bio Pappel.

“Hay diversos motivos por los cuales una empresa busca salir de Bolsa, son decisiones que van tomando los accionistas por sus estrategias de negocios”, explicó Jacobo Rodríguez, director de Análisis Financiero en Black Wallstreet Capital México (BWC), una firma de inversión independiente.

Algunas causas por las que las empresas deciden abandonar la BMV son por reestructuras corporativas, fusiones o adquisiciones, o quiebra, como en la fabricante de toallas, Hilasal, la cual aún no concluye con su desliste.

Otras razones han sido porque son emisoras extranjeras que han migrado su listado al Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC, el mercado global, donde se listan valores extranjeros) como Citigroup.

En 2010 había 135 empresas cotizando en la Bolsa local y para el 2015 dicho universo apenas llegó a 136 emisoras.

El 2020 cerrará con 141 emisoras, un año en el que se reabrió el mercado, al que llegaron dos empresas, luego de que había estado desierto desde noviembre del 2017, cuando se registró el último listado.

Mercado pequeño

En la última década se registraron 26 ofertas públicas iniciales (OPI), pero también hubo bajas, pues al menos 20 emisoras se despidieron de la BMV, según muestran registros del centro bursátil. “Con la salida de estas empresas se reduce el número de opciones para los inversionistas y hace que el mercado accionario sea más pequeño, que ya de por sí es reducido”, explicó Jacobo Rodríguez.

No obstante, dijo que los recientes deslistes no generan un “gran impacto para el mercado, puesto que son emisoras de baja y mediana bursatilidad, incluso hay sesiones en las que no registraron operaciones.

Rodríguez dijo que estos recientes casos son aislados, por lo que no se prevé una ola masiva de bajas por la situación económica o por la crisis sanitaria actual.

La semana pasada Pappel anunció, sin exponer las causas, que dará de baja el listado de sus acciones en la BMV después de haber cotizado por 26 años. Sus títulos cotizan en 48.69 pesos y previo a su desliste presenta un valor de mercado de 14,118 millones de pesos. Del 2005 a la fecha, sus acciones han tocado un nivel máximo de 52 pesos y un piso mínimo de 92 centavos.

Bio Pappel es el principal productor mexicano de papel blanco, periódico, cajas corrugadas, cuadernos, sacos y derivados y es reconocida por la marca Scribe. Tiene operaciones en México, Estados Unidos y Colombia y cuenta con 35 plantas, 14 centros de acopio y un centro de distribución.

GenSeg, una aseguradora fundada hace 48 años y enfocada en los ramos de autos, daños, vida, salud y agropecuario, ha optado por deslistar sus acciones de la BMV.

La decisión es parte de sus planes de reestructura corporativa, en la que GenSeg y su subsidiaria Patria formarán un grupo asegurador encabezado por Peña Verde como controladora, compañía de seguros listada en Bolsa.

Las acciones de GenSeg han pasado de 14.61 pesos en el 2006 a 91 pesos y su market cap suma 3,120 millones de pesos. Para su desliste, la emisora compró 380,026 acciones en circulación, de las 530,711 que pretendía adquirir mediante la oferta pública de adquisición forzosa que lanzó el 20 de octubre.

Debido a que no logró adquirir la totalidad de las acciones, constituyó un fideicomiso para comprar los restantes 150,685 títulos, a 90.54 pesos por unidad.

La aseguradora ha planeado su desliste desde el 2019 y fue el mes pasado cuando retomó sus planes, lanzando una nueva oferta pública de adquisición forzosa por el 1.55% de sus acciones que no está en manos del grupo de control, ofreciendo un pago de 90.54 pesos por cada título.

Otra empresa que sigue con sus planes de abandonar la BMV es Farmacia Benavides, pues desde el 2014 celebró una Oferta Pública de Adquisición (OPA). El precio de su acción es de 17 pesos. Sin embargo, ha mostrado baja bursatilidad. Su valor de capitalización es de 6,950 millones de pesos.

Varios sectores

Otra emisora dada de baja en la última década es la fabricante de autopartes Rassini. Salió porque “el precio de sus acciones no reflejaba el valor fundamental en el mercado accionario mexicano”, según Ve por Más.

Grupo Financiero Interacciones deslistó sus acciones después de que se fusionó con Banorte, mientras que Santander España, migró sus papeles al SIC, aunque Santander México sigue cotizado en la BMV.

Casa Saba, comercializadora de productos farmacéuticos, que también tenía una participación en Farmacias Benavides, se dio de baja en junio del 2018, aunque estaba suspendida desde mayo del 2013. Ese mismo año, la minera First Majestic Silver Corp. canceló la inscripción de sus acciones.

Otras empresas que han dejado de cotizar han sido Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), Nutrisa (después de haber sido adquirida por Grupo Herdez), Monex Casa de Bolsa, Grupo Iusacell, así como Grupo La Moderna, Telmex, Universidad CNCI y Grupo Martí.

Ingeal, ex dueña de la marca de galletas Mac’Ma, está en trámites de desliste, está suspendida desde el 2012 y no se han cruzado operaciones en el mercado de valores desde el 2010.

