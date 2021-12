Elementia Materiales y Fortaleza Materiales, ambas empresas del sector construcción que en septiembre pasado escindieron sus negocios, presentaron la solicitud para proceder con el desliste de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En los documentos enviados al regulador mexicano indicaron que tienen previsto realizar una oferta pública de adquisición (OPA), por separado, el próximo 7 de febrero, la cual se mantendrá vigente hasta el 7 de marzo del 2022.

Fortaleza Materiales puntualizó que busca comprar el 17.59% de las acciones que están flotando en el mercado o un total de 103 millones 093,625 títulos. Mientras que Elementia Materiales va por un 17.61% del capital social en circulación, equivalente a 103 millones 230,951 papeles.

Acerca de las condiciones de la operación que lanzarán el próximo año ambas compañías del sector de construcción, en la solicitud aún no aparece el precio de compra por cada título.

Sin embargo, en un comunicado previo, las dos empresas dijeron que en la asamblea extraordinaria de accionistas, celebrada el miércoles 24 de noviembre, se aprobó lanzar la oferta y estaban analizando pagar un precio que no supere los 19.60 pesos por cada una de las acciones objeto de la OPA.

Hasta el cierre de este jueves 16 de diciembre, las acciones de Fortaleza Materiales cotizaban a un precio de 17.70 pesos por unidad y las de Elementia Materiales en 17.45 pesos cada una.

“La finalidad última de la oferta es la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de las emisoras en el Registro Nacional de Valores y, consecuentemente, la cancelación del listado de las acciones en la BMV”, se lee en el aviso preliminar de la oferta.

Elementia Materiales se dedica a ofrecer soluciones para la industria de la construcción y es la principal productora de fibrocemento en Latinoamérica. Posee una plataforma de más de 4,000 productos en México y en Estados Unidos. Fortaleza Materiales es una cementera dueña de la marca Cementos Fortaleza.

Siempre ha habido deslistes

José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, dijo el miércoles de esta semana, que deslistes siempre ha habido en el mercado accionario local.

En este año, unas siete emisoras anunciaron que analizan y están en proceso de dar de baja el listado de sus acciones en Bolsa, entre ellas Grupo Lala, Bio Pappel, Maxcom Telecomunicaciones, Urbi y Fortaleza y Elementia que están próximas a lanzar una oferta pública de adquisición de sus títulos.

“Históricamente siempre han habido empresas que han llegado y que han salido, que se han deslistado. También hay muchas emisoras que han reducido el número porque ha habido fusiones”, expresó.

No obstante, subrayó que las empresas que han decidido abandonar la bolsa responde a decisiones particulares que tienen que ver con temas de estrategia de cada compañía, lo que no significa que no puedan regresar nuevamente al mercado.

“Lo que tenemos que seguir trabajando es en no enfocarnos en el número de deslistes, que siempre ha habido, sino en ver cómo podemos crecer el mercado para que el número final, de los que entran y salen, siga creciendo y eso va a hacer un mayor mercado de valores”, externó José Oriol Bosch.

judith.santiago@eleconomista.mx