La empresa de almacenamiento en la nube Dropbox Inc elevó el miércoles el rango de precios para su oferta pública inicial de acciones en 2 dólares, mientras los inversores apuestan fuerte por la primera gran OPI tecnológica de este año antes de la fijación final de precios prevista para el jueves.

La empresa estima ahora que la OPI tenga un precio de entre 18 dólares y 20 dólares por acción, que se compara con el rango previo de entre 16 dólares y 18 dólares por título.

El nuevo rango de precios sugiere que la empresa con sede en San Francisco, fundada en 2007 por Andrew Houston y Arash Ferdowsi, saldrá a la bolsa con un valor de hasta 7,850 millones de dólares y que la OPI recaudará hasta 720 millones de dólares.

"El rango de precios inicial era bastante conservador en comparación con los valores fijados para empresas comparables, como Box", comentó Jay Ritter, experto en OPIs y profesor de la Universidad de Florida.

Pese al incremento en el precio, la valoración de Dropbox aún está por debajo de los 10,000 millones de dólares que arrojó en una ronda privada de financiamiento en 2014. Fuentes dijeron a Reuters el lunes que la oferta tenía un exceso de suscripciones.

La OPI de Dropbox es seguida de cerca por el mundo de las inversiones por señales sobre la fortaleza del entusiasmo en empresas tecnológicas de reciente creación valoradas en más de 1,000 millones de dólares.

La empresa tiene 500 millones de usuarios y compite con Google de Alphabet Inc Google, Microsoft Corp y Amazon.com Inc. Su principal rival es Box Inc .

El libro de pedidos para la OPI cerrará el miércoles al mediodía y se prevé que la fijación de precios tenga lugar el jueves. Las acciones debutarán el viernes en el índice Nasdaq.

