El peso se depreció con fuerza contra el dólar este jueves. Después de un inicio de jornada errático, la moneda local cedió terreno ante un billete verde fortalecido por la decisión de la Reserva Federal (Fed) de subir su tasa clave.

El tipo de cambio terminó esta jornada en 20.3026 unidades. Contra el registro de 20.0808 unidades del cierre de ayer, con datos del Banco de México (Banxico), tuvo una pérdida de 22.18 centavos, equivalentes a 1.11 por ciento.

El par alcanzó un máximo de 20.3169 unidades cerca del cierre. Por la mañana marcó un mínimo de 20.0045 unidades. En tanto, el Índice Dólar (DXY), que mide al billete verde con seis monedas, subía 1.25% a 103.87 puntos.

El índice que mide al dólar llegó a marcar un máximo de 103.94 puntos, en un máximo no visto desde diciembre del año 2002. El fortalecimiento del dólar coincide con un alza a las tasas de interés que la Fed comunicó ayer.

El banco central de Estados Unidos decidió ayer aumentar las tasas de interés 50 puntos base a un rango entre 0.75% y 1 por ciento. La última vez que la Fed anunció que subiría el precio del dinero en 0.50% fue en el año 2000.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, descartó ayer en conferencia la posibilidad de un aumento de 75 puntos bases en una próxima reunión, lo que por momentos favoreció el apetito por los activos de mayor riesgo.

Sin embargo, los operadores están considerando que el banco central continuará con el endurecimiento de su política monetaria ante la persistente presión inflacionaria y en un entorno de menor crecimiento económico.

"El mensaje puede ser cierto, que no van a ser mucho más agresivos, pero eso no significa que no vaya a ser una Fed más restrictiva que busque acotar la inflación", afirmó Jonathan Zuloaga, analista de la consultoría Columbus.

