Buzz Lightyear, Richard Branson, Jeff Bezos, Elon Musk y Buzz Aldrin, tenían un sueño, ir “al infinito y más allá”. Todos encontraron la manera de seguir sus sueños y parece que lo lograrán.

Richard Branson lo hizo en días recientes, aunque muchos dicen que no fue al espacio, que fue un viaje en avión muy alto. Elon Musk espera que a finales de año pueda mandar una nave al espacio, mientras que Jeff Bezos, viajará más lejos que Branson, el próximo 20 de julio, él dice, sí viajará al espacio.

Este martes, en el 50 aniversario del viaje del hombre a la Luna, Jeff Bezos, fundador de Blue Origin y dueño de Amazon, realizará su primer viaje al espacio. La semana pasada hizo lo propio el británico Richard Branson, a bordo del VSS Unity, fabricado por su empresa Virgin Galactic.

Desde hace años el empresario británico quiere contagiar a otros su interés por la aventura espacial. De hecho en el 2019, un año antes de la pandemia del Covid-19, anunció la fusión de Virgin Galactic con el fondo Social Capital Hedosophia (SCH) para crear la primera y única compañía del mundo de vuelos comerciales espaciales para personas, una operación valorada en 1,500 millones de dólares.

Promete... a largo plazo

Para los analistas financieros y bursátiles, el de la carrera espacial es un negocio que en el largo plazo es prometedor, aunque hoy en día de las tres empresas que se dedican a explorar los viajes al espacio, (Virgin Galactic, Blue Origin y Space X, esta última de Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla), solamente la primera es una empresa pública pero desde que salió a Bolsa en el 2017 no ha tenido más que pérdidas.

El banco de inversión UBS destacó en uno de sus últimos reportes sobre el tema que con la llegada de los viajes al espacio se inició la carrera por un mercado que vale 340,000 millones de dólares. Dicha cifra se puede convertir en 1 billón de dólares en las próximas dos décadas.

Expone que además de los tradicionales mercados como los satélites, las aplicaciones gubernamentales y militares, se incrementará el mercado en varias industrias y ejemplifican que banda de internet a través de los satélites.

Indicó que el número de inversionistas en el periodo 2000-2004 era de ocho, pasó a más de 93 en el último lustro, de los cuales están involucrados 16 de los hombres más ricos del mundo.

Alberto Carrillo, analista en Signum Research, dice que ésta es una industria relativamente nueva la cual podría ser dividida en dos partes. Por un lado el turismo espacial y por el otro los servicios de logística (colocación de satélites y transporte de mercancía, conocido como shipping espacial).

José Luis de la Rosa, fundador de Quant-Dynamics y asesor independiente de inversiones, dice que Space X es la empresa de viajes al espacio más rentable, aunque no se puede invertir en ella por el momento, pues no es pública. Tampoco lo es Blue Origin, que de hecho, es de la empresa que menos información se tiene. “Está respaldada 100% por Amazon, por lo que por lo pronto no tiene problemas de recibir financiamiento”.

Carrillo comenta que en el caso de Space X, ya analiza salir a Bolsa en el futuro cercano.

Para los muy ricos

De la Rosa explica que Virgin Galactic ofrece viajes al espacio para las personas que los puedan pagar, es decir, los ultra ricos.

Aunque es la única empresa dedicada 100% a los viajes espaciales y que además, cotiza en Bolsa, sus números dejan mucho que desear, por lo cual el analista sugiere por el momento no invertir en ella y esperar algún tiempo.

A diferencia de Space X, Virgin Galactic reportó en el 2020 ingresos por 238,000 dólares, “prácticamente nada”. Incluso ese año reportó pérdidas por 263 millones de dólares

Desde 2017 a la fecha solo ha tenido un viaje oficial. “No lo veo difícil que pueda crecer en el futuro, hay mucha gente interesada en realizar viajes turísticos al espacio y que cuentan con el presupuesto para ello”, asegura Carrillo. “Pero por lo pronto no”.

Aunque ha tenido pérdidas desde su OPI en el 2017, sus acciones en Wall Street han ganado 214.26%, de 10.10 a 31.74 dólares cada una. Este año ha ganado 27.27 por ciento.

A decir del analista de Signum esa ganancia se debe en parte a la manipulación que han hecho los accionistas en corto de las llamadas “acciones meme”, que han sido infladas por un grupo de Reddit desde principios de año.

José Luis de la Rosa explica que los tres millonarios han recibido sendas críticas por parte de la opinión pública. “Dicen que quieren convertir el espacio en un parque de diversiones para millonarios y que más que beneficiar a la humanidad es un juego de vanidad y de egos”.

termometro.economico@eleconomista.mx