Biva pedirá información sobre temas de diversidad

A partir de enero de 2023 todas las empresas que realicen una emisión de deuda o capital a través de la Bolsa Institucional de Valores (Biva) deberán presentar información sobre sus acciones, iniciativas o estrategias en temas de diversidad y género.

“Biva tiene una nueva iniciativa que aplicará a partir del 2023 a todas las emisiones de capital y de deuda. Cualquier emisora va a tener que llenar un cuestionario de diversidad”, adelantó la directora general del centro bursátil, María Ariza.

Abundó que el objetivo de realizar este cuestionario es para hacer un análisis de lo que está sucediendo en los procesos internos de las empresas en lo relacionado con políticas en materia de género y de diversidad.

María Ariza precisó que esta información no se va a publicar en los primeros dos años, pero a partir del 2026 se va a difundir a través de los medios y sistemas con los que cuenta la Bolsa Institucional de Valores.

“Estamos visualizando que este es un tema importante de entender y si queremos hacer un cambio tenemos que medir en qué estamos porque si no se miden estos temas y si no se miden los números es muy difícil hacer un cambio”, comentó.

Mencionó que esta iniciativa, que presentaron a la autoridad regulatoria hace un año, recientemente fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que empezarán a aplicar el cuestionario la próxima semana a todas las empresas que emitan deuda y capital.

La directiva aseguró que desde el nacimiento de la Bolsa Institucional de Valores (a finales de julio de 2018) uno de sus principales objetivos ha sido promover la inclusión de más mujeres en los consejos de administración de las empresas públicas, no solo por aspectos de equidad, sino como una forma segura de ayudar a las empresas a incrementar su competitividad.

Según datos de 50/50 Women on Boards México, de las 182 empresas que han emitido deuda o capital en el mercado de valores mexicanos no tienen mujeres en sus consejos y 64% no tienen ninguna consejera independiente.

Puntualiza que de 2,439 asientos de los consejos de las empresas registradas en el mercado de capitales, solo 57 están ocupados por mujeres que participan como consejeras independientes con asientos propietarios.

Mientras que en el mercado de deuda la situación no es muy diferente, pues solo hay registro de 42 mujeres consejeras independientes con asientos propietarios entre los 1,728 asientos que conforman en total los consejos de las emisoras.

