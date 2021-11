Con el inicio de operaciones en el mercado de los primeros ETF (Exchange Trade Funds) de bitcoin, el precio mostró incrementos importantes que lo llevaron a superar su récord histórico de más de 60,000 dólares. Ahora, pasado este efecto, el mercado espera que el rally de fin de año vuelva en 2021.

En las gráficas puede observarse que noviembre y diciembre son dos de los meses más fuertes para las compras de bitcoin. Con la apertura del mercado a otras vías de capital (principalmente el institucional), no sería descabellado anticipar que el rally de alzas en bitcoin podría repetirse este año.

Juan Pablo Theriot, CEO y fundador de la plataforma de intercambio Uphold, consideró que abrirle la puerta al capital institucional y crear inversiones en criptomonedas que se acoplan a las reglas de las bolsas de valores pudo haber representado el catalizador que este mercado digital necesitaba.

“Vamos comenzando y hay que ver cómo funciona el juego ahora con los inversionistas profesionales. Parecería que estamos en un pico de mercado y eso a veces es contrario al momento en que las instituciones buscan para entrar porque suelen esperar un sell off”, afirmó el experto en criptodivisas.

“Han sido unas semanas muy buenas para las criptomonedas en general. Bitcoin ha roto récords por encima de 60,000 dólares y aunque ahora ha bajado, parece que se mantiene. A Ethereum le ha ido mejor y sigue cerca de su pico histórico. Otras criptomonedas como Solana se ven fuertes”, añadió.

Sobre si hay cambios en los flujos y el volumen observado en la plataforma de Uphold, el fundador de la compañía dijo que octubre fue un muy buen mes comparado, por ejemplo, con marzo, “pero no tiene nada que ver con la locura que se observó en mayo. No hemos visto ese tipo de volumen”, dijo.

“La narrativa lo empuja”

Thieriot dijo que, en los aspectos fundamentales, la narrativa más importante para el bitcoin hoy en día es la inflación. “Si manejas un fondo profesional no puedes poner el dinero en plazo fijo porque en términos reales vas a perder. En este contexto el riesgo ayuda a superar la inflación”.

El fundador de Uphold dijo que bitcoin se está convirtiendo en una alternativa para el inversionista que tradicionalmente busca riesgo en las acciones, pero al mismo tiempo mantiene la calidad como resguardo de valor que a finales del año pasado lo puso en competencia con el oro.

“En la medida en que el mercado (accionario) siga en auge y cerca de su pico, el de las criptomonedas se verá beneficiado. Las dos apuestas son dólar off; es decir, pensamos que los bancos centrales no están controlando la inflación como les gustaría. Se percibe en los mercados que es así”.

“Ya no es viable como pago”

Sin embargo, el avance del precio como resultado de mayores entradas de capital y la búsqueda de un medio para vencer a la inflación son factores que dificultan que bitcoin pueda ser utilizado como medio de pago eficaz. Esto se debe, explicó Thieriot, a que el usuario prefiere conservarlo.

“El diseño original de bitcoin es el de una moneda nativa de internet, que es libre de las exigencias de los países soberanos, pero se ha transformado en una especie de oro digital, pero que puede ir de 60 a 120 en pocos minutos. Esa volatilidad lo hace una herramienta poco eficaz para transaccionar”.

Aseguró que aún no ha surgido una criptodivisa que pueda convertirse en el medio para pagos ideal. “La divisa global del internet será una que querrán por ser más fuerte que el dólar, pero que no subirá en múltiplos. Una con flujo en las dos direcciones. Hoy bitcoin no lo es”, sentenció Thieriot.

