Las acciones de las grandes firmas tecnológicas y de la fabricante de autos eléctricos Tesla, que cotizan en Wall Street, continuaron acentuando sus caídas por tercera jornada al hilo este jueves, acumulando 540,441 millones de dólares de pérdida en valor de mercado conjunto.

De hecho, dichas pérdidas equivalen a un 39.4% del Producto Interno Bruto de México, considerando en 1.37 billones de dólares hasta el 2021.

La mayor pérdida la registra Tesla, con una caída de 7.7%, y pese al incremento de 1.10% de este jueves, la firma ha restado 91,145 millones de dólares a su capitalización, cerrando en 1,057.26 dólares por acción y un valor de capitalización de 1.09 billones de dólares.

La segunda mayor caída la tiene la plataforma de streaming Netflix, con un retroceso de 7.5%, mientras que el gigante de comercio electrónico Amazon ha restado 6.27% en las tres sesiones y borrando 107,488 millones de dólares a su valor de mercado.

Por su parte, Alphabet, matriz de Google, acumula una caída de 4.95% en el mismo periodo, restando 94,230 millones de dólares de marketcap.

Meta Platforms (Facebook) ha perdido 4.68%, seguido de Microsoft con una caída de 4.32% en tres jornadas y Apple con una pérdida de 3.53% pero una caída de 102,812 millones de dólares en su valor de mercado hasta los 2.8 billones de dólares.

Volatilidad

El movimiento de las empresas de tecnología ha generado volatilidad en los índices de Wall Street. En la jornada de este jueves, el promedio industrial Dow Jones cerró en 34,583.57 puntos, con una ligera alza de 0.25%, pero con una pérdida de 0.27% en lo que va de abril.

El índice tecnológico NASDAQ Composite, por su parte, terminó en un nivel de 13,897.30 puntos y un 0.06% de aumento en la sesión, pero acumula una pérdida de 2.27% en lo que va del mes. El índice S&P 500 cerró en 4,500.21 puntos y 0.43% de incremento en la jornada, aunque aún mantiene un 0.67% de caída en abril.

"No sabemos cómo se va a resolver lo de Ucrania. No sabemos cómo va a afectar a la economía esta Reserva Federal tan agresiva. No sabemos si podrán realizar un aterrizaje suave. Lo que equivale a un mercado de fluctuaciones", dijo Dennis Dick, operador en Bright Trading.

Por otro lado, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, cerró en 55,280.59 puntos, esto es una caída de 0.29% en la jornada. De hecho, la plaza mexicana acumuló con la de este jueves, a su cuarta sesión consecutiva en rojo, perdiendo 2.35% en dicho lapso.

Por su parte, el principal índice de la Bolsa Institucional de Valores (Biva) terminó en 1,142.29 puntos, con una caída de 0.28 por ciento.

Además, ha perdido 2.25% en cuatro días consecutivos a la baja. (Con información de Agencias)

