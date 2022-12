"Bienvenidos, los inversionistas que crean en Biva", responde María Ariza al rumor de una absorción por Nasdaq

Acerca de los rumores de que Nasdaq, la segunda bolsa de valores más grande de Estados Unidos, podría comprar una participación mayoritaria de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), la directora general de este centro bursátil, María Ariza, no negó ni aceptó tal posibilidad porque cualquier inversionista puede estar interesado en adquirir a una empresa en crecimiento.

Es algo que no me toca contestar (...) No puedo decir más ni menos, pero bienvenidos los inversionistas que quieren invertir en Biva, porque creo que es una alternativa interesante de inversión”, dijo María Ariza.