Mercado accionario ha crecido más de 40% desde 2018: Biva

Las operaciones en la Bolsa de valores de México han crecido más de 40% en los últimos cuatro años, por lo que las aseveraciones de que la Ley de Mejor Ejecución y la competencia que inició con la operación de la Bolsa Institucional de Valores (Biva) en 2018 dividieron y achicaron al mercado son erróneas, sostuvieron directivos del nuevo centro bursátil.

El importe operado en promedio diario cerró en 14,497 millones de pesos en 2018 y para diciembre de este año el monto ya es de 20,551 millones de pesos, lo que representa un incrementó de 41.76%, muestran cifras de Biva.

“El mercado ha crecido más de 35%, aunque los últimos 12 meses han sido complejos, pero el mercado en general ha venido creciendo y las cifras lo demuestran (...) Se necesitaba hacer una modificación a la regulación para permitir la operación de las dos bolsas sin detrimento de lo inversionista”, sostuvo en conferencia de fin de año la directora general de Biva, María Ariza.

La Ley de Mejor Ejecución busca fomentar la competencia entre las dos bolsas de valores que operan en México. Funciona mediante un algoritmo que ejecuta las órdenes de las casas de Bolsa para que la negociación de acciones de las empresas se den en la plaza bursátil donde estén las mejores condiciones de compra en cuanto precio, volumen y probabilidad de ejecución.

Este punto se aclaró luego de que el director del Mercado de Capitales de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Alfredo Guillén, aseguró la semana pasada que el volumen operado en el mercado accionario cayó cerca de 20%, a 18,093 millones de pesos entre el 22 de agosto y 30 de noviembre pasados, justo a partir de que entraron en vigor los cambios a la mejor ejecución.

Dicha reducción, explicó el director de operaciones de Biva, Eduardo Calderón, se debe al efecto en los mercados por el incremento en las tasas de interés y por factores macroeconómicos.

“Esta caída no quiere decir que fue por la regulación de la mejor ejecución, no quiere decir que es por Biva, simplemente es un efecto mundial, lo sacan de contexto y le echan la culpa a Biva (que no ha crecido el mercado)”, consideró.

