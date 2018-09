Be Grand construirá 7,000 departamentos, a través de nueve proyectos en un periodo de siete años y está considerando la construcción de un desarrollo de departamentos de su marca Be by Be Grand en Valle Dorado, de acuerdo con Nicolás Carrancedo, director general y fundador de Be Grand.

En el marco de la celebración por la colocación de dos instrumentos en la Bolsa Mexicana de Valores, el directivo mencionó que el precio promedio de cada departamento en Valle Dorado rondará como mínimo en 3 millones de pesos.

“No queremos incursionar en vivienda de interés social, porque nosotros estamos enfocados en vivienda de lujo y podemos bajar a media, pero no bajar más allá de eso”, expuso.

Be Grand es un desarrollador inmobiliario enfocado exclusivamente en proyectos residenciales, forma parte de Grupo Inmobiliario Carr, empresa con más de 30 años de experiencia en diversas áreas de negocio como el sector automotriz, inmobiliario e infraestructura.

Carrancedo dijo que, aunque se han concentrado en la zona metropolitana, quieren buscar otras alternativas en Cancún, la Riviera Nayarit y Guadalajara.

Todo tranquilo

Respecto al desarrollo inmobiliario Be Grand Universidad, el cual se encuentra en litigio con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de Vivienda desde marzo de este año, el directivo expuso que están dispuestos al diálogo, pues “no queremos pleito y menos con la máxima casa de estudios”.

En febrero de este año, la compañía obtuvo un financiamiento con una emisión de deuda de largo plazo por un monto de 1,500 millones de pesos a una tasa TIIE 28 + 2.55 por ciento.

Los recursos recaudados serán destinados para el pago de un crédito y el desarrollo de diversos proyectos en la Ciudad de México y la República Mexicana.

Adicionalmente, en agosto volvió a la Bolsa para colocar un CKD por 4,000 millones de pesos, con la participación de cinco inversionistas.

