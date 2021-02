La aplicación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) en la selección de emisoras es cada vez más relevante en el sector financiero a nivel global y va creciendo el interés de inversionistas institucionales y de personas físicas en México.

Hoy Banorte lanza al mercado mexicano el fondo NTEESG que tendrá como benchmark el MSCI World Index, un índice de renta variable global que representa el rendimiento de las acciones de mediana y alta capitalización en 23 países con mercados desarrollados.

“El portafolio NTEESG es un fondo de renta variable global que mantendrá entre 100 y 150 acciones en directo listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC)”, comentó en entrevista Alejandro Aguilar Ceballos, director general adjunto de Administración de Activos y director general de la operadora de Fondos Banorte.

Algunas de las emisoras que integran la cartera son: Microsoft , Mastercard, The Home Depot, BlackRock, Verizon, The Walt Disney Company, PayPal, Apple, American Express, Colgate-Palmolive, entre otras.

La estrategia de inversión está asesorada por Franklin Templeton Investments y contará con un rebalanceo trimestral del portafolio. El fondo opera con fecha de liquidación 48 horas, es decir, como cualquier acción en el mercado de renta variable”, mencionó Aguilar.

Explicó que es el primer fondo ESG que estrenan en la Operadora de Fondos Banorte, sin embargo, Banorte se adhirió a los Principios de las Naciones Unidas de Inversión Responsable en marzo de 2017.

“En línea con su compromiso de integrar la sustentabilidad en todas las líneas de negocio, la Operadora de Fondos Banorte adoptó los Principios de Inversión Responsable de forma independiente en 2020 y esto se convirtió en parte de nuestro ADN”, dijo el entrevistado.

Dijo que a partir de hoy ofrecen la estrategia y enfatizó que no hay permanencia mínima, no hay montos mínimos de inversión. “Arranca a partir de una acción lo que hace un producto completamente democrático ya que no necesitas tener gran monto de inversión para tener acceso a esta estrategia”.

Explicó que el acceso al fondo depende del perfil de inversión y de los lineamientos establecidos por la Circular de Prácticas de Venta. “No es fondo con un horizonte de inversión de corto plazo y al ser global también implica la volatilidad del tipo de cambio”.

Comentó que en breve la Casa de Bolsa Banorte lanzará una app que permitirá la compra-venta de fondos.

