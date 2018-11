Las acciones de los bancos que cotizan en la Bolsa Mexicana de valores (BMV) cayeron fuertemente por la iniciativa de ley de Morena que prohíbe el cobro de comisiones en algunos de sus servicios.

El pánico causó pérdidas de 82,124 millones de pesos en la capitalización bursátil de cinco bancos que cotizan en el mercado accionario local, entre ellos, Banorte, Santander, Banco del Bajío, Inbursa y Regional (antes Banregio).

“El mercado está sobrerreaccionando a la noticia, no porque no sea importante la noticia, sino porque falta un camino largo para que se aplique. De hecho no tendría un impacto significativo en los ingresos operativos de los bancos en Bolsa porque se busca regular comisiones muy específicas que muchos bancos ya no cobran”, explicó el analista de Signum Research, Manuel González.

Banorte, que tiene una ponderación de 12.96% dentro del principal índice de la BMV, fue el que mayor desplome registró. Sus acciones perdieron 11.90% a un precio de 106.94 pesos por unidad respecto a los 121.39 pesos del cierre previo. Con esta caída su valor de capitalización se redujo 41,666 millones de pesos.

Analistas comentaron que ha sido su peor pérdida desde la crisis financiera del 2008.

Inbursa, el brazo financiero de Carlos Slim, fue el segundo banco más afectado, con una pérdida de 10.08%, a 25.52 pesos por unidad. Santander finalizó con un drástico descenso de 8.12 por ciento. La historia se cuenta igual para Regional y Banco del Bajío, que descendieron 7.32% y 6.98%, en ese orden.

Contagio

Contagiadas por el mismo sentimiento negativo del mercado, las acciones de otros grupos financieros en Bolsa como Gentera, Crédito Real y Unifin tuvieron fuertes caídas, de 10.23%, 7.33%, y 3.15, respectivamente.

Analistas explicaron que de avalarse la propuesta los ingresos y ganancias de los bancos se reducirán y, por consecuencia, tendría que hacer ajustes en otros productos o servicios para compensar las “pérdidas”.

“Esto significa quitar importantes ingresos a la banca (para) compensar la pérdida de ingresos, la tasa de interés de los créditos que otorgan se va a disparar haciéndolos aún más caros”, explicó el trader independiente Érick Arámbula.

La iniciativa, plasmada en un documento, se desprende por el sentimiento del “alarmante y excesivo abuso” por las comisiones bancarias que afectan a la población mexicana. De hecho, indica que el año pasado, el cobro por este concepto fue de 108,000 millones de pesos, 8% más que en el 2016.

La iniciativa del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) plantea prohibir a los bancos el cobro de 12 comisiones, tales como anualidad en tarjetas de crédito, consulta de saldo en ventanilla, retiro de efectivo en cajeros propios,emisión de un estado de cuenta adicional y reposición de tarjeta por robo o extravío.

Por su parte, la analista en Banco Ve por Más, Marisol Huerta, puntualizó que algunas comisiones que se quieren eliminar ya no las cobran ciertos bancos, sin precisar cuáles.

Puntualizó que ésta es sólo una iniciativa de ley que falta ser sometida a aprobación y no descartó que el sector bancario tome alguna acción.

“Hasta que no se apruebe la iniciativa no se puede determinar el impacto real para los bancos”, aseveró.

Negativa

Georges Hatcherian, analista de Moody’s, dijo que la iniciativa es negativa para efectos crediticios de los bancos, porque afectará su rentabilidad, pues las comisiones representan alrededor de 17% de sus ingresos netos.

“La propuesta también genera incertidumbre en torno a la dirección que tomará el nuevo gobierno en México con respecto a la independencia del banco central, ya que asevera que las medidas tomadas por Banxico para regular comisiones han sido insuficientes. La piedra angular de la estabilidad macroeconómica y financiera de México durante las dos últimas décadas ha sido la presencia de un banco central independiente”, expuso.

Legisladores dijeron por la tarde que revisarían las propuestas con el sector, incluso el entrante secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, comentó que no se tomarán decisiones a la ligera. Sin embargo, las pérdidas para los inversionistas se dieron en el mercado.

